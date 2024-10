Vlahovic ‘spacca’ la Juve: così salta tutto

Vlahovic ‘spacca’ la Juve. La questione contrattuale, che rimanda pari pari all’elevato ingaggio del centravanti serbo, è il pensiero fisso di Giuntoli.

Infortuni a parte, in casa Juventus, sembra che tutto ruoti attorno a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è l’osservato speciale in ogni gara che vede impegnata la formazione di Thiago Motta.

In caso di vittoria della formazione bianconera, con gol del classe 2000 serbo, tutto scorre via regolarmente. Quando poi la Juventus non vince, ed in questo inizio di stagione è accaduto già quattro volte in campionato, la responsabilità è quasi sempre esclusivamente da addebitare al numero nove bianconero. E si rispolvera il ben noto discorso riguardante il contratto con scadenza a giugno 2026 e che comporta un ingaggio sempre in doppia cifra nelle due ultime stagioni. Se saranno le ultime due stagioni di Dusan Vlahovic alla Juventus lo scopriremo solo vivendo. Il primo che vorrà scoprirlo, e tra non molto tempo, è il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, il più interessato a cercare di comprendere le reali intenzioni del suo centravanti. Scoprire se l’attaccamento alla maglia della Juventus di Dusan Vlahovic, mostrato a gesti e dichiarato a parole, sia davvero autentico oppure se si tratti soltanto di atteggiamenti di facciata.

Vlahovic ‘spacca’ la Juve. Addio vicino

La vicenda Juventus-Vlahovic si protrae già da lungo tempo e non è affatto detto che si risolva a breve. Il giornalista Mediaset, Gianni Balzarini, ha provato a fare il punto della situazione sul suo canale YouTube.

Per il giornalista Mediaset vi posso essere scenari diversi: “il primo scenario che è quello a cui punta la Juve ed è quello a cui punterebbe in teoria anche Vlahovic che è rimanere in seno alla Juventus“, queste le sue parole riportate da tuttojuve.com. Determinanti saranno le condizioni. Secondo quanto risulta a Gianni Balzarini la Juventus: “ha in mano due opzioni una biennale e una annuale c’è differenza naturalmente perché tutto dipende dalla cifra“. Tutto, come sempre, ruota attorno all’offerta economica proposta dalla Juventus al suo giocatore. Prolungamento del contratto con riduzione dell’ingaggio. Questa la volontà della Juventus.

Occorrerà vedere se, e quanto, collima con quella di Dusan Vlahovic.