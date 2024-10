Calciomercato Juventus, il Milan inguaia Giuntoli: salta il colpo a zero

Il ritorno di fiamma del Milan potrebbe porre le premesse per un nuovo, improvviso colpo di scena. Così cambiano le carte in tavola

Tra gli obiettivi di mercato della prossima finestra invernale, per cause di forze maggiore la Juventus ha inserito inevitabilmente l’acquisto di un vice Vlahovic. Complice l’assenza prolungata di Arkadiusz Milik, infatti, l’attaccante serbo è al momento l’unico bomber di razza dello scacchiere di Thiago Motta. Oggettivamente troppo poco se paragonata alla potenza da fuoco delle altre big.

Ecco perché Cristiano Giuntoli ha cominciato a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Oltre a diverse piste dalla Premier League, la ‘Vecchia Signora’ ha cominciato ad effettuare dei sondaggi esplorativi anche per Jonathan David. L’attaccante canadese di proprietà del Lille, però, non è in possesso del passaporto comunitario. Ragion per cui la Juventus potrebbe tesserarlo solo a partire dalla prossima finestra estiva di calciomercato, quando si svincolerebbe dal club francese. Accostato con forza anche all’Inter, che ha mosso passi concreti per il suo acquisto, David avrebbe però riacceso l’interesse anche del Milan. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, alla luce delle difficoltà palesate dal reparto offensivo rossonero in questo inizio di stagione, il Milan avrebbe riallacciato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione David. La sfida frontale a Inter e Juventus è già partita.