“Dobbiamo trovare una soluzione”: con la Juventus è ormai finita

Calciomercato Juventus, la presa di posizione non è tardata ad arrivare: così è sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’. I dettagli

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Juventus è chiamata a rinforzare un organico che allo stato attuale della situazione presenta ancora limiti strutturali piuttosto evidenti. Soprattutto in attacco e in difesa, l’acquisto di un erede di Bremer e di un sostituto di Vlahovic sembra configurarsi come un vero e proprio passaggio cruciale. Non l’unico però, visto che la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a ridisegnare con oculatezza il proprio organico anche sul fronte uscite.

A tal proposito, la situazione riguardanti i diversi esuberi ancora in rosa è un tema tutt’altro che trascurabile. A cominciare dall’evolvere dello scenario riguardante il futuro di Arthur, del quale ha parlato l’agente Federico Pastorello nel corso di uno dei suoi ultimi interventi con la stampa: “È un peccato non vedere un calciatore di questa qualità in campo. Ma accettiamo e rispettiamo la decisione. A gennaio troveremo una nuova destinazione. Possibile chiamata di De Zerbi? A lui potrebbe interessare come caratteristiche, c’era già stato un discorso”.

La volontà di trovare la quadra definitiva e di risolvere una volta per tutte una situazione che si sta trascinando ormai da tempo rappresenta dunque un passaggio cruciale. Arthur aspetta, intrigato all’idea di poter vestire la maglia del Marsiglia e consapevole di uno spazio ormai nullo per rientrare in prima squadra.