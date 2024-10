Fumata bianca per gennaio: la Juve ha scelto il nuovo attaccante

Fumata bianca per gennaio. Mai come in questa stagione la finestra di mercato invernale assume una particolare valenza in casa Juventus.

AAA attaccante cercasi. In casa Juventus la ricerca di un attaccante sarà una delle prossime priorità. La sessione di mercato invernale sarà un supporto fondamentale per Cristiano Giuntoli e la Juventus alle prese con un numero di attaccanti che mai, come in questo ultimo periodo, sembra essersi ridotto all’osso.

Dusan Vlahovic è desolatamente solo e la sua solitudine potrebbe amaramente notarsi di più nella prossima sfida di campionato contro la Lazio. Con Arek Milik che ritornerà in campo nel 2025, con Nico Gonzalez ancora a combattere i postumi dell’infortunio patito a Lipsia e Francisco Conceicao squalificato Thiago Motta dovrà creare una nuova alchimia tattica per presentare una squadra in grado di ‘offendere’ l’avversario. Cercasi attaccante, ma l’impresa è tutt’altro che facile dal momento che l’impegnativa campagna acquisti estiva ha ridotto quasi a zero le risorse economiche disponibili. Accanto a nominativi assolutamente inavvicinabili e che potrebbero riapparire la prossima estate in caso di partenza di Dusan Vlahovic, i prospetti ‘possibili’ potrebbero arrivare con la formula del prestito in attesa di un eventuale riscatto valutabile a giugno.

Fumata bianca per gennaio. Arriva Dodi Lukebakio

Ricerca di opportunità per la Juventus. Un’opportunità potrebbe arrivare dalla Liga spagnola, almeno questa è la convinzione di masfichajes.com, che ritiene come dal Siviglia potrebbe arrivare l’occasione giusta per Giuntoli.

La Juventus ha urgente bisogno di un attaccante, il Siviglia ha urgente bisogno di rimpinguare le sue casse. Due urgenze che potrebbero trovare una soluzione comune grazie a Dodi Lukebakio, classe 1997, calciatore congolese naturalizzato belga, esterno offensivo ed attaccante del Siviglia e della nazionale belga. Dodi Lukebakio è vincolato al Siviglia fino a giugno 2028, però le difficoltà economiche in cui versa il club spagnolo potrebbero permettere alla Juventus di chiudere l’affare ad un prezzo inferiore a quello di mercato. In questa prima parte di stagione Dodi Lukebakio ha realizzato tre reti in nove gare confermandosi elemento di primaria importanza per il Siviglia.

Ma se la Juventus bussa alla porta con la somma giusta, nessuno potrà opporsi alla sua cessione.