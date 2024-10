Juventus, infortuni a raffica: lesione e lungo stop

Juventus, infortuni a raffica. Difficile pensare ad un momento più complicato di quello che sta vivendo la formazione bianconera da un paio di settimane.

Un campionato di Serie A che sta per riprendere anche per la Juventus. E con una sfida, sabato sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, da vincere assolutamente per non allontanarsi troppo dalla vetta della classifica.

Gara non facile poiché la Lazio di Marco Baroni si sta dimostrando, in questo inizio di stagione, squadra solida, compatta e rognosa. Una gara non facile per una una Juventus in condizioni ‘normali’, ma sabato, qualunque sarà l’undici che Thiago Motta deciderà di mettere in campo, sarà una Juventus tutto fuorché in condizioni ‘normali’. Nella lista degli abili ed arruolati a disposizione del tecnico bianconero vi sono diversi, ed importanti, nominativi barrati con la penna rossa: out. Pertanto Thiago Motta dovrà fare assai di più della conclamata necessità virtù. Il tecnico italo brasiliano dovrà ridisegnare quasi completamente la sua squadra.

Juventus, infortuni a raffica. Anche McKennie out

La lista degli assenti giustificati tra le mani di Thiago Motta non è soltanto lunga, è dolorosamente ‘prestigiosa’.

Bremer, Koopmeiners, Gonzalez, Conceicao, Milik ed ora anche l’ultimo arrivato McKennie. Il centrocampista statunitense è ritornato in anticipo dal ritiro della sua nazionale perché non in perfette condizioni fisiche. E sulle reali condizioni fisiche del centrocampista a stelle e strisce Giovanni Albanese ha fornito gli ultimi aggiornamenti: “McKennie domani farà esami: si teme che abbia riportato una lesione muscolare, in quel caso lo stop sarebbe lungo“. Adzic è tornato in gruppo mentre Weah è sulla strada del pieno recupero. Due piccoli sorrisi dinanzi ad una situazione di vera emergenza. Più passano i giorni e più aumentano gli infortunati lungodegenti. La sessione invernale di mercato della Juventus più che ‘di riparazione’ si sta trasformando in una sessione nuovamente dedita alla ‘ricostruzione’, a causa di tutti coloro che si sono ‘rotti’ per strada.