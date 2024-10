Via libera alla firma. In casa Juve si attendono diverse decisioni importanti, alcune delle quali riguardano rinnovi assolutamente rilevanti.

Sul fronte rinnovi in casa Juventus è arrivata una novità. L’ha resa nota l’esperto di mercato Nicolò Schira: “La Juventus ha aperto le trattative per provare a prolungare il contratto di Livano Comenencia, attualmente in scadenza a giugno 2025“.