Calciomercato Juventus, nuovo affare in Liga: Giuntoli fa festa con lo sconto

Calciomercato Juventus, nuovo affare in Liga: Giuntoli potrebbe fare festa anche con lo sconto. Ecco la situazione che si potrebbe creare

A gennaio la Juve si muoverà non solo in entrata, ma per forza di cose dovrà anche fare qualcosa in uscita. C’è un elemento infatti che di spazio non ne ha trovato e non ne troverà quasi sicuramente da qui ai prossimi mesi, un elemento che è ai margini del progetto di Motta che non lo vede e che, nemmeno con l’emergenza in atto, dovrebbe prendere in considerazione.

Avrete capito tutti che parliamo del brasiliano Arthur: l’anno scorso alla Fiorentina, dove non ha fatto male, è tornato alla Continassa ma la Viola, anche per via del grosso ingaggio, ha deciso di lasciare perdere puntando su altri giocatori. Giuntoli, come sappiamo, lo vorrebbe piazzare e dalla Spagna, precisamente da ElGolDigital, rimbalza una voce che vede l’ex Barcellona e Liverpool protagonista.

Calciomercato Juventus, Arthur al Betis

Sì, il Betis potrebbe essere interessato al cartellino del giocatore brasiliano. Ma c’è una condizione, ed è anche bella importante a dire il vero. Arthur, viene sottolineato, non è la prima scelta degli spagnoli che nel prossimo mese di gennaio cercheranno, di nuovo, di portare in biancoverde Ceballos del Real Madrid.

Ma qualora il club non riuscisse nel proprio intento, allora sarebbe assolutamente da seguire la pista Arthur che, come vi abbiamo spiegato prima, alla Juve di spazio non ne troverà quasi mai in questa stagione. E Giuntoli lo vuole cedere, e magari lo potrebbe mandare anche in prestito oppure lo potrebbe mandare via con lo sconto.