Cessione Fagioli a doppia cifra: chiusura totale Juventus

Cessione Fagioli: la Juventus piazza la chiusura totale. Ecco la decisione dei bianconeri sulla questione del 23enne azzurro

La Juve lo ha coccolato, lo ha fatto sentire parte integrante della squadra nel momento del bisogno. Lo ha aspettato nel momento in cui ha avuto delle difficoltà che vanno oltre il mondo del calcio. Nicolò Fagioli ha pagato con la giustizia sportiva i suoi problemi, e da quando è tornato in campo ha dimostrato di avere delle qualità tecniche che lo possono fare rimanere dentro ai bianconeri per diverso tempo.

Un giocatore completo, anche Spalletti se n’è accorto convocandolo con continuità in azzurro. E secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, una decisione sul futuro del 23enne la Juventus l’ha presa.

Cessione Fagioli: la Juve ha già deciso

Per la Juventus, Nicolò Fagioli, è incedibile. E nonostante nel corso dei prossimi mesi potrebbe anche arrivare un’offerta di qualche squadra importante, di almeno 20-25milioni di euro, non sembra esserci la minima possibilità da parte del club che la stessa possa essere presa in considerazione. No, la Juve non vuole in nessun modo ascoltare richieste per il centrocampista centrale che a questo punto sarà un punto fermo della squadra per diversi anni.

Sempre secondo la fonte spagnola citata prima, la Juve valuta il cartellino, come detto, 20 milioni: “Una cifra che rispecchia – si legge – la sua proiezione e abilità sul campo. Con una grande visione di gioco e un notevole controllo di palla, Fagioli ha dimostrato nelle sue prestazioni sia con la Juventus che con la Nazionale italiana di avere le qualità necessarie per diventare uno dei punti di riferimento del calcio italiano nei prossimi anni”. E sarà bianconero per molto tempo.