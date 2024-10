Esclusione dalle Coppe per la big: non solo il City, Champions stravolta

Esclusione dalle Coppe per la big. Il calcio europeo potrebbe, a breve, essere travolto da sentenze ‘epocali’ che mutano scenari e calendari.

Lo abbiamo ascoltato con interesse, ed emozione, Pep Guardiola domenica sera a Che Tempo Che Fa. Ospite di Fabio Fazio, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, ha spiegato che non ha ancora deciso se l’attuale stagione sarà la sua ultima sulla panchina del Manchester City.

Chissà quanto influirà sulla decisione del tecnico catalano il processo che vede coinvolto il club dei Cityzens per 115 capi d’imputazione tra i quali la mancata osservanza delle regole del Financial Fair Play. Eppure il plurivincitore della Premier League non è l’unico club europeo a tremare. Anche la società più prestigiosa del Portogallo, il Benfica, rischia l’esclusione da tutte le competizioni per un periodo minimo di sei mesi fino ad un massimo di tre anni. La Procura portoghese ha fatto tale richiesta a seguito delle indagini sul caso delle mail che avrebbero portato alla luce delle false operazioni di mercato, avvenute tra il 2016 ed il 2019, tra le società del Benfica e del Vitoria Setúbal aventi come fine di far incamerare denaro al club di Setúbal.

Osservatrice interessata di tale vicenda è la Juventus che ha nel Benfica una delle avversarie presenti nel suo girone di Champions League. La sfida Juventus – Benfica, all’Allianz Stadium, è datata mercoledì 29 gennaio 2025.

Esclusione dalle Coppe per la big. Il comunicato del Benfica

Di seguito il comunicato ufficiale che il Benfica ha pubblicato un sul proprio sito, riportato da calcioefinanza.it:

“Il Benfica e i suoi avvocati analizzeranno in dettaglio l’accusa di cui sono stati notificati oggi e che attribuisce la responsabilità al Benfica a causa di presunti atti imputati al suo ex-presidente e a un ex-consigliere. Al momento opportuno prenderanno una posizione processuale, ma non ci siano dubbi sul fatto che il Benfica si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate (e da quanto è già stato possibile analizzare, queste risultano infondate), così come da tutto ciò che possa aver intaccato o possa intaccare i suoi diritti e interessi“.