Juventus-Inter da brividi: così salta il doppio affare

Juventus-Inter è sempre sfida tra i due colossi del calcio italiano: ecco cosa potrebbe succedere di nuovo. I dettagli della situazione.

La sfida tra Juventus e Inter si rinnova, non solo sul campo ma anche sul mercato. Con Inter-Juventus in programma tra undici giorni a San Siro, sarà l’occasione per valutare la crescita della nuova squadra di Thiago Motta contro i campioni d’Italia. Tuttavia, la rivalità tra i due club non si ferma al calcio giocato, estendendosi anche alle trattative di mercato, con un possibile nuovo duello in vista per un difensore centrale.

Un anno fa, a gennaio, Cristiano Giuntoli anticipò i nerazzurri per l’acquisto di Tiago Djaló dal Lille, nonostante l’Inter avesse già un accordo per giugno. Oggi, Juve e Inter continuano a cercare un rinforzo in difesa, e il prossimo obiettivo potrebbe essere Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, il cui contratto scadrà a giugno. Marotta, esperto in operazioni a parametro zero, spera di assicurarsi Tah senza costi di cartellino, ma la Juventus potrebbe dover agire prima. Con l’infortunio di Bremer, out per tutta la stagione a causa della rottura del crociato, i bianconeri sono costretti a intervenire già nel mercato di gennaio.

Sfida aperta per Jonathan Tah: Juve-Inter da brivido

Thiago Motta ha bisogno di un difensore affidabile, viste le attuali soluzioni limitate a Kalulu, Gatti e Danilo, con Cabal e Savona come alternative emergenziali. Per riuscire ad arrivare a Tah, però, la Juventus deve prima liberare spazio e risorse in rosa. Tra i sacrificabili figura proprio Djaló, che potrebbe essere ceduto per favorire l’arrivo di un difensore più pronto. Anche Arthur, fuori dai piani del club, potrebbe lasciare a gennaio, liberando un ingaggio pesante. Inoltre, Danilo, che finora ha visto poco il campo, potrebbe chiedere di partire, sebbene non ci siano segnali in tal senso dal capitano.

L’arrivo di Tah, dunque, dipende non solo dall’interesse del giocatore per il progetto Juventus, ma anche dalle condizioni economiche poste dal Bayer, che potrebbe accontentarsi di una cifra ridotta per evitare di perderlo a zero in estate. Tah è un difensore esperto, fisicamente imponente e capace di imporsi nell’uno contro uno, caratteristiche che lo rendono adatto a rafforzare la difesa juventina. Se l’operazione Tah dovesse complicarsi, la Juventus potrebbe optare per un prestito. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Milan Skriniar, attualmente in difficoltà al PSG, dove ha collezionato solo due presenze in Ligue 1 per un totale di 111 minuti.

Lo slovacco potrebbe cercare nuove sfide a gennaio, e la Juventus potrebbe cogliere l’opportunità, a patto che si trovi un accordo sull’ingaggio, attualmente fuori dai parametri del club torinese. Con uno stipendio da 10 milioni di euro, la soluzione sarebbe praticabile solo con una revisione dell’accordo economico.