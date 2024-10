Milan-Juventus, rottura UFFICIALE dei legamenti: come cambia il mercato

Milan-Juventus, rottura ufficiale dei legamenti e stagione finita in anticipo. Ecco come cambia il mercato dei bianconeri

Un altro ginocchio saltato. Un altro legamento che si rompe. No, per fortuna, stavolta, non tocca di nuovo ad un giocatore della Juventus, che ha già dato con Bremer che ha chiuso in anticipo la sua stagione. Qui invece parliamo di un elemento accostato ai bianconeri nel corso delle ultime settimane.

Partiamo dal comunicato ufficiale del club, vale a dire il Lille: “Martedì 15 ottobre, il nostro terzino Tiago Santos ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro, verificatosi durante l’allenamento. Secondo gli esami effettuati, il giocatore soffre della rottura del legamento crociato anteriore, che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L’indisponibilità di Tiago Santos, 22 anni, sarà di diversi mesi. Il LOSC trasmette tutte le sue forze al suo giocatore e lo sosterrà il più da vicino possibile per il suo recupero migliore e più veloce”.

Milan-Juventus, niente da fare per Tiago Santos

Tiago Santos, nei giorni scorsi, era stato accostato appunto alla Juventus ma anche al Milan. E si è vociferato anche di un interesse della Roma. Il terzino portoghese, classe 2002, gestito da Jorge Mendes, aveva un valore sul mercato di 15milioni di euro. Una cifra che Giuntoli avrebbe anche potuto investire per prendere un elemento di enorme prospettiva. Ma ovvio che in questo modo salta tutto.

Una Juve che in poche parole, per il mercato di gennaio (ma si parlava anche di un possibile interesse nella sessione di mercato estiva del 2025) dovrà cercare altre soluzioni per rinforzare la difesa. Un sostituto di Bremer, a Motta, Giuntoli lo deve regalare per forza, non ci sono dubbi. Soprattutto se la società vuole rimanere in alto e non ci sono dubbi nel dubitare di questo dopo gli investimenti anche abbastanza grossi fatti questa estate. E purtroppo, dopo i guai degli ultimi mesi, ne servono di ulteriori investimenti per tenere alto il livello di una rosa che non passa settimana senza perdere i pezzi. Insomma, uno sfortuna continua, che prima o poi dovrà finire, si spera, ma che costringe la dirigenza a tuffarsi di nuovo sul mercato. Qualche altra idea spunterà.