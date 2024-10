Stop UFFICIALE Juventus, è dentro la competizione. Ecco cosa sta succedendo in dettaglio. La situazione relativa al caso.

Nel fascicolo del bilancio consolidato per la stagione 2023/24, la Juventus ha reso noto che, nonostante la propria volontà di uscire dal progetto Superlega, né il Real Madrid né il Barcellona hanno ancora dato il consenso necessario per formalizzare il recesso. La notizia arriva in un momento in cui la Superlega è tornata sotto i riflettori, con dichiarazioni recenti dell’amministratore delegato di A22, Bernd Reichart, che cura gli interessi della competizione.

Il bilancio consolidato, chiuso con una perdita di 199,2 milioni di euro al 30 giugno 2024, rivela dettagli importanti riguardo alla posizione della Juventus nel progetto Superlega. La società bianconera ha iniziato la procedura di uscita il 13 luglio 2023, confermando l’intenzione di abbandonare la società costituita nell’aprile 2021 da 11 top club europei per dare vita alla Superlega, di cui detiene una quota del 10%. Il 6 giugno 2023, la Juventus ha comunicato formalmente a Barcellona e Real Madrid, gli altri due club rimasti nel progetto, la propria intenzione di discutere l’uscita dal progetto. Tuttavia, secondo quanto riportato nel documento, la Juventus ha sottolineato che, per rendere effettivo il recesso, è necessario il consenso preventivo degli altri club coinvolti.

Non hanno ancora dato il consenso: così la Juve è ancora dentro la Superlega

A seguito delle discussioni con gli altri due club, il 13 luglio 2023, la Juventus ha ufficialmente avviato la procedura di recesso, evidenziando tuttavia che, senza l’approvazione del Real Madrid e del Barcellona, il recesso non ha effetto legale. Il documento chiarisce che non ci sono penali o clausole di indennizzo in caso di uscita senza consenso, ma l’accordo vigente impone comunque l’autorizzazione scritta degli altri club.

Il 20 settembre 2023, la Juventus ha notificato la sua decisione definitiva di recedere dal progetto Superlega a tutte le parti interessate, richiedendo formalmente il consenso scritto del Real Madrid e del Barcellona. Tuttavia, ad oggi, nessuno dei due club spagnoli ha fornito il proprio assenso, bloccando di fatto il processo di uscita della Juventus.

La relazione finanziaria della Juventus riporta anche le svalutazioni legate alla partecipazione al progetto Superlega. Nella stagione 2023/24, il club ha registrato una perdita di 233.000 euro, quota parte delle perdite consuntivate dalla European Super League Company, S.L., la società spagnola creata per gestire il progetto. A ciò si aggiunge un fondo per rischi e oneri non ricorrenti di 73.000 euro, destinato a coprire ulteriori perdite legate alla Superlega. Nonostante la chiara volontà di uscire dal progetto Superlega, la Juventus si trova attualmente in una situazione di stallo, in attesa del consenso dei club spagnoli. Il bilancio evidenzia come il progetto Superlega continui a influenzare, anche se indirettamente, la gestione finanziaria del club, contribuendo alle perdite e alle svalutazioni riportate nel documento economico.