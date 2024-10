Calciomercato Juventus, salta l’erede di Bremer: vola nella Capitale

Calciomercato Juventus, salta l’erede di Bremer: il profilo monitorato da Giuntoli pronto a volare nella Capitale. Ecco la situazione

L’erede di Bremer, che possa andare a coprire il buco lasciato dal difensore che dopo l’infortunio al ginocchio ha chiuso in anticipo la propria stagione, e l’attaccante che possa dare una mano e qualche partita di riposo a Dusan Vlahovic.

Gli obiettivi di Cristiano Giuntoli per la finestra di mercato del prossimo mese di gennaio li conosciamo tutti. Almeno due innesti di assoluto valore per dare a Thiago Motta la possibilità di fare delle scelte, sperando soprattutto che in questo periodo possa girare la fortuna: sì, perché i continui infortuni hanno quasi costretto il tecnico a mandare in campo i soliti uomini, senza mai realmente avere a disposizione tutta la rosa costruita la scorsa estate. Anche contro la Lazio ci saranno delle defezioni, lo sappiamo, ma sappiamo altrettanto che prima o poi la ruota deve girare. O almeno si spera. Tornando invece all’erede di Bremer, tema di questo articolo, c’è da dire che uno degli elementi che Giuntoli ha messo nel mirino potrebbe finire nella capitale. Non quella italiana, ma quella inglese.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal su Hato

Il profilo è quello del 18enne Hato, difensore centrale dell’Ajax, con ampi margini di miglioramento, che la Juve segue, come sappiamo, da un po’ di mesi. Se nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un interesse del Real Madrid, oggi fichajes.net, uno dei siti spagnoli specializzati nelle trattative, parla di un forte interesse dell’Arsenal per il giocatore.

I Gunners vogliono tornare a vincere la Premier League dopo aver tenuto testa al Manchester City nel corso degli ultimi anni: poi, Arteta, ha dovuto alzare bandiera bianca contro quello che è il suo maestro. Ma adesso di perdere si è stancato e vuole alzare qualche trofeo al cielo, quello più importante al di là della Manica. E per farlo ha messo nel mirino, appunto, Hato. E magari questo potrebbe essere un preludio all’addio di Kiwior, l’altro giocatore che viene monitorato da Giuntoli per il ruolo di sostituto di Bremer. Magari potrebbe scattare l’effetto domino. Vedremo.