Calciomercato Juventus, contratto ‘stracciato’: annullano la clausola

Calciomercato Juventus, contratto stracciato: l’accordo precedente potrebbe essere annullato. La clausola finisce nel dimenticatoio

Senza dubbio, anche lui, nel corso di questa prima parte di stagione, si aspettava di giocare di più. Di avere una considerazione diversa da parte di Thiago Motta. Così, però, al momento non è stato. Ma di tempo ce ne sarà per tornare ad essere un protagonista assoluto della squadra bianconera.

Anche perché, almeno sulla carta, ha anche i crismi del capitano. Quindi Danilo, brasiliano arrivato dal Manchester City, è uno che di personalità ne ha da vendere. Come sappiamo, il difensore, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione: il 30 giugno del 2025 il suo accordo scade e per il momento, almeno, non sono uscite notizie importanti sul fronte rinnovo. Sicuramente alla Continassa se ne parlerà, eccome. E una prima indiscrezione nel merito l’ha data nella tarda serata di ieri Fabrizio Romano. Ecco quello che potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, la decisione di Danilo

Un primo passo, insomma, per quello che deve essere un futuro. Insieme o meno, per ora, non è dato a sapersi, di certo adesso con lo stop di Bremer Danilo un po’ più di spazio lo potrebbe avere dentro la squadra di Motta, anche se contro la Lazio, nonostante tutto, dovrebbe di nuovo partire dalla panchina con Gatti e Kalulu che dovrebbero comporre la coppia centrale e con Savona da un lato e Cambiaso dall’altro. Il momento è sicuramente delicato, e quello che succederà non si può prevedere. Sicuro, tornando al discorso fatto in apertura di questo articolo, anche Danilo si aspettava di giocare di più. Ma è uno che non molla mai, questo lo abbiamo visto dentro il rettangolo verde.