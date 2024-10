Calciomercato Juventus, ritorno choc: offerta accettata e sorpresa finale

Calciomercato Juventus, ritorno choc: ha accettato l’offerta che gli è arrivata. Ecco come si potrebbe concludere la storia

Ormai ha capito anche lui che lo spazio e il tempo, soprattutto, dentro la Juventus, è finito. Non ha giocato un minuto in questa stagione e difficilmente da qui a gennaio, quando potrebbe uscire, il campo lo vedrà.

Le offerte non gli mancano, ma il problema rimane sempre uno: quello stipendio da capogiro che prende e che molti club che lo accoglierebbero volentieri in squadra dandogli, evidentemente, la possibilità di giocare con una certa continuità, non possono in nessun modo sostenere. Ma forse quella voglia di tornare in campo, e forse anche il fatto che in un momento come questo la famiglia potrebbe fare la differenza, lo starebbero spingendo a un ritorno clamoroso, almeno stando a quelle che sono le informazioni che sono state riportate da sougremio.com.br.

Calciomercato Juventus, Arthur torna in Brasile

Il brasiliano Arthur alla Juve non giocherà mai. Giuntoli ha cercato in tutti i modi di piazzarlo nella sessione di mercato estiva ma non ci è riuscito. Motta non lo ha mai utilizzato e come detto prima difficilmente gli farà fare qualche minuto, ecco perché si legge sul portale citato prima che lo stesso centrocampista avrebbe accettato la possibilità di tornare lì, dove tutto è iniziato, dove prima del passaggio al Barcellona in Europa è stato decisivo facendo di conseguenza accendere i fari sulle sue prestazioni.

Su Arthur Melo, infatti, ci sarebbe l’interesse del Gremio. E lo stesso giocatore, si legge, avrebbe accettato l’offerta. C’è però un problema, che abbiamo toccato prima e che si ripresenta puntualmente anche adesso: lo stipendio del giocatore che per le casse brasiliane è decisamente fuori da ogni tipo di portata. Quindi o decide di ridurre sensibilmente quello che è il suo salario, oppure potrebbe prolungare la sua permanenza alla Juventus non vedendo mai il campo. Una scelta di vita, quindi, più che di pallone. O rimanere a guardare, guadagnando ma non divertendosi mai, oppure tornare a giocare, prendendo un po’ di soldi in meno, ma tornare a fare quello che sicuramente lo rende più felice.