La Juventus ha scelto il dopo Bremer: arriva in prestito

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno scelto il dopo Bremer: l’infortunio del brasiliano costringe Giuntoli alla mossa di gennaio

L’infortunio di Gleison Bremer, al quale, purtroppo, è saltato il ginocchio nella sfida di Champions League contro il Lipsia, costringe Cristiano Giuntoli, nella sessione invernale di mercato che si apre a gennaio, di andare a cercare un altro giocatore che possa coprire quel buco. Lo sa benissimo, il direttore tecnico della Juve, che Motta ne ha bisogno.

I nomi che sono circolati in questo periodo sono diversi. Il primo in assoluto, spuntato fuori un giorno dopo lo stop del brasiliano, è stato quello di Kiwior dell’Arsenal, che conosce il campionato di Serie A, e che quindi non avrebbe problemi di ambientamento. Ma, a quanto pare, non è un nome che convince del tutti i dirigenti della Continassa, che stanno scandagliando varie ipotesi.

Calciomercato Juventus, è Skriniar il dopo Bremer

Era spuntato anche il nome di Ortiz, difensore del Flamengo: ma i brasiliani non vogliono cederlo per meno di 15milioni di euro e secondo le informazioni che sono state riportate da SportMediaset, la Juve non ha intenzione di spendere quella cifra. L’operazione, al massimo, si potrebbe fare in prestito. E sotto questo aspetto rimane vivo il nome dell’ex Inter.

Skriniar, al Psg, non sta giocando con continuità e vorrebbe anche essere ceduto. Tutto sta alla formula, principalmente – la Juve non vuole prenderlo a titolo definitivo – ma anche a quell’ingaggio monstre che i francesi gli garantiscono. Servirebbe un aiuto da parte dei parigini sotto questo aspetto e, in questo modo, l’affare potrebbe davvero andare a buon fine. Vedremo se andrà in questo modo, perché come detto prima un difensore (ma non solo, serve anche un attaccante), la Juve lo dovrà prendere per cercare di affrontare senza patemi tutte le competizioni del prossimo anno. Sì, perché oltre la Champions League ci sarà anche il Mondiale per Club, e la Coppa Italia e pure la Supercoppa all’inizio del 2025. Ma in questo caso, il nuovo acquisto, chiunque esso sarà, difficilmente vedrà il campo.