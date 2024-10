La stessa fine di Chiesa: Giuntoli alza muro, c’è la data

Un altro big può fare come Chiesa, scenario pazzesco per i prossimi mesi: Giuntoli alza il muro, clamoroso piano di mercato

L’estate bianconera è stata bollente, caratterizzata da una vera e propria rivoluzione a suon di grandissimi colpi di mercato. Una sessione nella quale Cristiano Giuntoli è riuscito, appieno, a soddisfare le esigenze del neo tecnico Thiago Motta. Un’operazione in particolare, però, ha fatto parecchio rumore.

L’addio di Federico Chiesa, finito al Liverpool per 12 milioni di euro visto il mancato accordo per il rinnovo oltre il 2025, ha lasciato di stucco il popolo bianconero. Adesso, a pochi mesi di distanza dalla cessione del figlio d’arte ai ‘Reds’, c’è un’altra questione spinosa da affrontare per la quale il dt avrebbe già preso una decisione forte. Nel mirino uno dei big, titolarissimi tanto con Thiago Motta quanto con Allegri.

Uno dei temi che la Juventus dovrà necessariamente affrontare riguarda l’attacco ed in particolar modo il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo, classe 2000, nonostante i 7 gol siglati fino a questo momento è finito spesso e volentieri nel mirino della critica di buona parte dei tifosi bianconeri. Prestazioni non all’altezza ed errori – si veda quello contro il Cagliari – costati a caro prezzo alla squadra di Thiago Motta.

Nodo Vlahovic: decisione clamorosa di Giuntoli

L’ex Fiorentina è in scadenza il 30 giugno 2026 e dall’anno prossimo, secondo contratto, il suo stipendio salirà a ben 12 milioni netti a stagione. A tal proposito, come già accaduto nei mesi scorsi con Chiesa che tuttavia ha poi successivamente lasciato la Juventus per trasferirsi al Liverpool, l’idea del direttore tecnico sarebbe molto chiara.

La priorità è chiaramente il rinnovo, Vlahovic, resta un patrimonio che il club vuole tutelare. E così – secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘ – si proverà a strappare una nuova intesa che possa avere come scadenza 2028 o addirittura 2029: la novità riguarderà l’ingaggio. Giuntoli punterà a ‘spalmare’ lo stipendio da 12 su più stagioni, in modo da gravare annualmente con un salario inferiore ai 10. A questo punto, però, non è escluso nemmeno l’opzione di un ‘rinnovo ponte’ fino al 2027: ma se non si troverà un accordo con l’entourage del bomber, che nel frattempo ha preso tempo, non è affatto da scartare l’ipotesi cessione.

Un ‘aut aut’, come ribadito anche a ‘Ti Amo Calciomercato’, programma che va in onda sul canale youtube di ‘Calciomercato.it’ dal giornalista Mirko Nicolino. “O Vlahovic accetta un rinnovo con ingaggio a cifre inferiori e spalmato su più anni o può finire sul mercato, come recentemente accaduto con Chiesa. La situazione è chiara”. Il popolo bianconero, in tal senso, rimane col fiato sospeso in attesa di novità sul destino di Vlahovic.