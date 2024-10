Nuovo “affare Kalulu”, la Juve lo prende dal Milan

La Juventus continua a essere attiva sul mercato: altro affare con il Milan in arrivo, può arrivare a gennaio

La lunga sosta per le nazionali è servita, in casa Juventus, per continuare a sondare il mercato in vista dei necessari rinforzi da poter portare a casa a gennaio. L’infortunio grave occorso a Bremer e qualche altro piccolo problema strutturale della rosa costringeranno infatti il club bianconero a tentare almeno un paio di colpi. E se per la difesa il nome più ambizioso fatto negli ultimi tempi è sicuramente quello di Skriniar, a quanto pare un altro calciatore di assoluto livello potrebbe arrivare a Torino addirittura da Milano, sponda rossonera, come successo pochi mesi fa a Kalulu.

Attentissimo a tutte le dinamiche che possono venire a crearsi sul mercato, a quanto sembra Giuntoli avrebbe individuato proprio in un giocatore del Milan il rinforzo ideale per la rosa allenata da Thiago Motta. E stavolta l’oggetto dei desideri non sarebbe Tomori, nonostante negli ultimi tempi il suo nome sia stato accostato, forse come un sogno proibito, al club bianconero.

Oltre alla difesa, alla Juve serve infatti con urgenza un rinforzo in attacco, considerando che per il ruolo di punta centrale Motta in questo momento può contare solo su Vlahovic, a causa dei continui problemi fisici di Milik. E per una squadra che ambisce a giocare una sessantina di partite in questa stagione, avere una sola prima punta di un certo livello in rosa è sicuramente una grave mancanza.

Juventus, occhi su un altro giocatore del Milan: può arrivare come Kalulu

Serve quindi un attaccante, e Giuntoli non ha intenzione di farsi sfuggire il meglio che questo mercato possa offrire. Negli ultimi giorni si è ad esempio parlato con insistenza di Arnaud Kalimuendo, classe 2002 del Rennes, un attaccante mobile, moderno e in grande crescita.

Restano però sul taccuino della spesa del Football Director bianconero anche alcuni suoi vecchi pallini, come riferito da Sportmediaset, da quel Giacomo Raspadori che al Napoli continua a trovare poco spazio a Domenico Berardi, quasi certo di lasciare Sassuolo nella prossima finestra di mercato. Nessuno di questi sembra però perfetto come profilo di vice Vlahovic, e la sensazione è che ancora una volta la soluzione in casa bianconera possa arrivare da Milano.

Fisico, grande tecnica, senso del gol e capacità di giocare con i compagni. Un identikit che corrisponde in Serie A non solo a Vlahovic, ma anche a Luka Jovic. L’ex bomber del Real Madrid, chiuso in rossonero dall’arrivo in estate di Morata e Abraham, continua a trovare pochissimi minuti (fin qui 78 in tre presenze in Serie A in questa stagione), ed è chiaro che per il Milan rappresenti una terza scelta, più una zavorra a livello d’ingaggio che non una pedina di reale valore.

Proprio per questo motivo la Juventus potrebbe cercare di bussare alla porta del club rossonero per capire se ci siano margini di trattativa, strappando magari un prestito con diritto di riscatto che potrebbe permettere a Giuntoli e Motta di valutare con calma il calciatore da vicino, considerando che i colpi il centravanti serbo li ha sempre avuti, ma che fin qui in Italia non è riuscito a dimostrare continuità di rendimento.