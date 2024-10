Torna in Italia, Thiago Motta chiama il suo pupillo

Un giocatore molto importante di ritorno in Serie A, tra i preferiti di Thiago Motta: occhio al colpo fondamentale per la Juventus

Dopo un discreto inizio di stagione, per la Juventus di Thiago Motta è il momento di provare a spiccare il volo. Nelle prossime settimane, capiremo effettivamente quanto i bianconeri potranno puntare a grandi traguardi in Italia e in Europa, con impegni probanti e che ci diranno la reale consistenza del gruppo bianconero.

Lazio, Stoccarda e Inter le prossime tre sfide, dal valore potenzialmente inestimabile, per lanciarsi verso il vertice della classifica in campionato e restarci in quella della prima fase di Champions League. E’ una Juventus in generale attesa a confermare e se possibile a migliorare il livello e l’efficacia delle sue prestazioni, provando ad arrivare a gennaio nelle migliori condizioni possibili. Le complicazioni, come noto, non mancheranno, a cominciare da una situazione infortuni al momento abbastanza preoccupante.

Thiago Motta dovrà gestire turnazioni abbastanza ridotte per quella che è la situazione attuale, sperando in un miglioramento. Ad ogni modo, a gennaio ci sarà da intervenire sul mercato e l’ideale sarebbe farlo non soltanto per tappare dei ‘buchi’ nella rosa, ma anche andando alla ricerca di giocatori funzionali e che possano elevare ulteriormente il livello della rosa, per puntare con decisione allo scudetto. Nei piani dell’allenatore brasiliano, ci sarebbe quello di avere di nuovo alle sue dipendenze uno dei profili più richiesti.

Bufera al Manchester United, la Juventus si gioca la carta Zirkzee

Da qualche giorno, è rispuntato il nome di Joshua Zirkzee, già seguito anche se senza troppa convinzione all’inizio dell’estate. Un nome, quello dell’olandese, che è più di una suggestione per la situazione che si sta generando.

Il suo rendimento al Manchester United non è eccelso, anzi, e nel complesso la situazione dei ‘Red Devils’ è complicata, ai limiti dell’esplosivo. Secondo diversi rumours di stampa, infatti, non solo Ten Hag rischia la panchina, ma potrebbe esserci, in caso di addio, una epurazione di suoi ‘fedelissimi’ a gennaio. Primi indiziati proprio Zirkzee e De Ligt.

Una situazione che potrebbe favorire la Juventus nella ricerca di un affare in prestito semestrale, che lo United potrebbe anche concedere se l’andazzo attuale venisse confermato. Con l’olandese come vice Vlahovic, le quotazioni bianconere schizzerebbero alle stelle.