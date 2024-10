Bomba durante Juventus-Lazio: asta furiosa, ecco cosa sta succedendo

Bomba durante Juventus-Lazio. Il campionato riprende con la sfida dell’Allianz Stadium. Anche stasera, però, l’attenzione è volta altrove.

Juventus – Lazio riaccende i riflettori dell’Allianz Stadium. Una gara delicata per i bianconeri di Thiago Motta in assoluta emergenza a causa delle numerose assenze.

Il campionato riprende per tutti, anche per il Milan. La formazione rossonera prova a rilanciarsi dopo una partenza che ha vissuto diversi sussulti. I primi due mesi della nuova stagione non sono stati privi di polemiche, interne ed esterne, al club rossonero. Più di una volta la posizione di Paulo Fonseca è sembrata in bilico, salvo poi riconquistare la fiducia della società e di Gerry Cardinale. Anche per il Milan, così come per tutte le altre società, il mercato di gennaio è assai più vicino di quanto si possa pensare. A Milanello, poi, sanno bene dove dover intervenire. In maniera chirurgica.

La zona di campo è la fascia sinistra. Il profilo è un quello di un vice–Theo Hernandez.

Bomba durante Juventus-Lazio. Ha preso il via l’asta

Il mercato estivo, da quel punto di vista non ha portato novità di rilievo. Chi è dietro Theo non convince Fonseca.

Non convince appieno Terracciano e gli infortuni di Calabria e Florenzi hanno tolto al tecnico portoghese delle opzioni temporanee utili per tamponare l’emergenza. A dire il vero il vice-Theo Hernandez, e forse anche qualcosa in più, il Milan lo ha puntato da tempo. Il quasi ventenne Patrick Dorgu, compirà vent’anni il prossimo 26 ottobre, difensore del Lecce e della nazionale danese è da oltre un anno un obiettivo dei rossoneri. Sono esattamente le caratteristiche di Dorgu, grande forza fisica nonché una più che buona tecnica individuale, lo hanno subito fatto apparire come un più che perfetto vice-Theo Hernandez.

Come ricordato da calciomercato.it nel 2023 il Milan ha provato ad acquisire il giovane talento danese mettendo sul tavolo 8 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente. Intanto la concorrenza è aumentata. In Italia c’è anche la Juventus. Cristiano Giuntoli ha da tempo il nome del ventenne danese scritto sul suo taccuino ma sa bene che è dalla Premier League che arriverà la concorrenza più spietata. Chelsea e Tottenham sono già in fila pronte a dare fuoco alle polveri e mettere sul piatto cospicue offerte al Lecce ed al giocatore danese. Pantaleo Corvino si è messo già avanti con il lavoro prolungando il contratto di Patrick Dorgu fino al 30 giugno 2029. Il Lecce attende ‘fiducioso’ l’apertura dell’asta ed intanto il prezzo lievita…