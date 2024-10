Calciomercato Juventus, via libera per il bomber: hanno trovato l’erede

Calciomercato Juventus, via libera per il bomber. A gennaio Cristiano Giuntoli potrebbe affondare per il vice Vlahovic. Se poi partisse Milik…

In tutta l’Europa calcistica che conta, Italia inclusa, sono ripresi i massimi campionati. Le nazionali hanno avuto il doveroso spazio ma ora si ritorna all’auspicata, da quasi tutti i tifosi, normalità.

Normalità che include sempre le voci riguardanti il calciomercato. In tutta l’Europa calcistica che conta, Italia inclusa, i bisbigli, le voci, più o meno controllate, di possibili trattative aperte, o che potrebbero aprirsi a breve, si susseguono, e si annullano, velocemente. Il mercato sempre aperto sembra aver dirottato gli sguardi dei direttori sportivi in direzione della Francia. La sua Ligue 1 trabocca infatti di giovani talenti sui quali si stanno appuntando gli occhi dei maggiori club europei e sauditi. Basti soltanto pensare alle richieste di informazioni che stanno tempestando il Lille per il suo centravanti statunitense, naturalizzato canadese, Jonathan David. Tra gli attaccanti che militano nella massima serie francese ve n’è un altro seguito con molta attenzione da diversi club europei, Juventus inclusa.

Calciomercato Juventus, è Kalimuendo il dopo Milik

Jonathan David, ma non soltanto. Nella mente di Cristiano Giuntoli il dopo Milik potrebbe avere anche un altro nome. Ovviamente proveniente dalla Ligue 1.

Arnaud Kalimuendo, classe 2002, attaccante francese del Rennes di origini congolesi, appartiene a quel ristretto numero di prospetti che piacciono a Thiago Motta. Il tecnico bianconero conosce bene il centravanti del Rennes avendolo visto fiorire quando era nelle giovanili del PSG. Arnaud Kalimuendo aveva soltanto 17 anni quando Thiago Motta, allora tecnico dell’Under 19 del club francese, ha puntato dritto su di lui nonostante la sua giovanissima età. Come riportato da jeunesfooteux.com Arnaud Kalimuendo ha intenzione di lasciare il Rennes. Se possibile anche a gennaio.

Il club francese potrebbe essere disposto a cedere il suo attaccante ma la sua richiesta non sarà inferiore ai 20 milioni di euro. Cifra che al momento la Juventus non potrebbe investire. Un’eventuale partenza di Arek Milik agevolerebbe l’operazione anche se alla Continassa preferirebbero una soluzione ‘soft’ che preveda un prestito con diritto di riscatto o obbligo a condizioni non facilmente raggiungibili. Il Rennes, intanto, si guarda attorno per non farsi trovare impreparato per il post-Kalimuendo. Piace Kévin Denkey, classe 2000, attaccante togolese del Cercle Bruges, 28 reti complessive nella passata stagione e già 9 volte in gol in 17 gare nella stagione in corso. Il futuro è adesso.