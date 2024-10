Dall’Inter alla Juve, l’affare si fa: bomba di mercato

Ultimissime di calciomercato Juventus. Bianconeri pronti a chiudere questo affare con l’Inter: la notizia stupisce tutti i tifosi, ecco i dettagli.

Intreccio di mercato davvero clamoroso. Arriva la sorprendente rivelazione che riguarda il calciatore di proprietà della Juventus che, incredibilmente, può finire all’Inter nell’ambito di una trattativa di mercato che può andare in scena già nella prossima finestra di gennaio 2025. Marotta, come sempre, attento a questi tipi di giocatori, è pronto a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi il bianconero che ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Italia.

A riportare la notizia di mercato, relativa all’addio del calciatore dalla Juventus, è l’edizione milanese del quotidiano Leggo che ha rilanciato l’indiscrezione sul possibile colpo di scena con la cessione del brasiliano.

Marotta potrebbe tentare l’affondo. Il presidente dei nerazzurri, infatti, sta lavorando in vista della prossima campagna trasferimenti. L’intenzione è quella di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, aggiungendo elementi di esperienza e qualità.

Con un occhio al bilancio, la dirigenza valuta il profilo dello juventino che può lasciare Torino anche a titolo gratuito. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato: chi prende l’Inter dalla Juventus?

I nerazzurri possono approfittare dell’occasione e fiondarsi sul calciatore che può ancora dire la sua in Serie A. Ovviamente, l’affare non è semplicissimo anche perché ci sono dei parametri da rispettare da parte dell’Inter, che deve seguire le indicazioni della proprietà Oaktree, che preferisce investire su giovani talenti. Ma se l’affare dovesse concretizzarsi a costo zero, la proprietà americana potrebbe dare il via libera e consentire a Marotta di chiudere questa operazione che permeterebbe a Simone Inzaghi di avere un difensore di grande esperienza al suo servizio.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, pare che sia vivo l’interesse da parte di Marotta per portare all’Inter Danilo, che potrebbe ricoprire il ruolo di braccetto di destra o vice Dumfries, in vista di un possibile addio di Darmian.

Un intreccio particolare, che è stato ipotizzato in questi ultimi giorni. Anche perché con l’attuale capitano della Juventus ci sono dei problemi contrattuali. A ciò si è unito anche un rapporto mai decollato con l’allenatore Thiago Motta che è pronto a privarsi di Danilo già nella prossima sessione di mercato di gennaio 2025.

Una situazione in evoluzione che potrebbe consentire all’Inter di prendere Danilo dalla Juventus ad un prezzo di saldo oppure a zero. Una vera e propria occasione, con il brasiliano che potrebbe seguire le orme di un altro grande ex come Cuadrado, che dopo l’esperienza in bianconero decise di accettare la proposta dei nerazzurri.