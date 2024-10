Juve furibonda con Pogba: ecco perché sarà multato

La Juventus è furiosa con Pogba dopo il comportamento avuto dal francese negli ultimi giorni: ecco perché il giocatore sarà multato

Il TAS di Losanna ha dato ragione a Paul Pogba che ha visto la propria squalifica per doping essere ridotta da 4 anni a 18 mesi, oltre all’annullamento della multa che gli era stata comminata nel dicembre del 2023.

Una sentenza accolta con grande gioia dal giocatore francese che si è sempre dichiarato innocente ed ha lottato duramente nel corso di questo 2024 per dimostrarlo. Adesso, Pogba potrà tornare a giocare a partire da marzo ed il suo obiettivo è quello di farlo con la maglia della Juventus alla quale è legato ancora da un contratto con scadenza 2026. Il centrocampista, in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato come questa sia la sua intenzione, ma la cosa non sarà affatto facile.

Per i bianconeri e Thiago Motta, Pogba rappresenta già il passato e non è un caso infatti che la dirigenza stia lavorando per la rescissione del contratto. Per questo motivo, la Vecchia Signora è andata su tutte le furie per l’intervista concessa da Pogba sia alla Rosea che a Sky Sport News, in quanto tali interviste non sono state autorizzate dai bianconeri che sono pronti a prendere provvedimenti nei confronti del giocatore francese.

Juventus, Pogba sarà multato: le interviste non erano autorizzate

Tra la Juventus e Paul Pogba la storia d’amore è terminata lo scorso dicembre quando il giocatore francese fu squalificato per doping. I bianconeri, nonostante la sentenza favorevole al francese che potrà tornare in campo a marzo, non hanno alcuna intenzione di reintegrare il Polpo ed all’orizzonte potrebbe esserci una vera e propria battaglia legale tra le parti per la risoluzione del contratto.

In più, Pogba non si è reso le cose facili rilasciando le interviste alla Gazzetta dello Sport e a Sky Sport News, visto che la Juventus non aveva autorizzato tali interviste. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri sono rimasti molto indispettiti dal comportamento e dalle parole utilizzate da Pogba durante l’intervista dove il centrocampista ha fatto sapere che avrebbe parlato con Thiago Motta e si sarebbe tagliato lo stipendio per restare a Torino.

Per questo motivo, la Juventus prenderà provvedimenti importanti nei confronti di Pogba che dovrebbe essere sanzionato con una multa salata sia per aver rilasciato interviste non autorizzate, sia per il modo in cui si è posto in quest’ultime. Parole che la Juventus ha interpretato come un modo di Pogba di tirare dalla sua parte i tifosi e mettere in cattiva luce i suoi dirigenti, cosa che l’ha resa furiosa. La vicenda non si chiude qui e nei prossimi giorni ne sapremo di più su questa scottante situazione che vede ora Pogba con un piede e mezzo fuori da Torino.