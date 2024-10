La squalifica di 9 mesi manda al tappeto Sinner: che batosta

Batosta clamorosa per Jannik Sinner, squalifica da 9 mesi: adesso è ufficiale, i tifosi dell’azzurro non riescono a crederci

Nel bel mezzo di quello che, probabilmente, è il momento migliore della sua carriera, è arrivata una vera e propria batosta per Jannik Sinner. La sentenza più temuta è stata resa nota in questi giorni, ed è una sentenza severissima: 9 mesi di squalifica, in pratica un’intera stagione lontano dal circuito. Una batosta clamorosa che fa tremare tutti i tifosi dell’azzurro. Tutti adesso sono seriamente preoccupati per quello che potrebbe essere il futuro del tennista italiano più forte di tutti i tempi.

Impegnato negli ultimi giorni nella passerella più remunerativa della sua carriera, il Six Kings Slam, Sinner si ritrova ancora una volta a dover fare i conti con quella spada di Damocle che può piombargli da un momento all’altro sul collo. Un incubo che potrebbe tagliare di netto quella carriera che fin qui è stata un’ascesa continua e inarrestabile.

Con una squalifica di nove mesi il percorso di Sinner potrebbe infatti subire uno stop inevitabile. E sarebbe obiettivamente una punizione fin troppo dura per un ragazzo di 23 anni. Anche perché Jannik è stato giudicato già da due diverse sentenze completamente innocente in questa vicenda che, suo malgrado, lo ha travolto.

Squalifica di 9 mesi, i tifosi di Sinner tremano: la sentenza è ufficiale, caos nel mondo del tennis

Bisognerà aspettare ancora qualche tempo prima di poter conoscere il futuro di Sinner dopo il ricorso della Wada al Tas per il tanto chiacchierato caso Clostebol. In questi giorni è arrivata però da Losanna un’altra sentenza che il mondo del tennis aspettava da tempo, quella relativa al caso Simona Halep. Una vicenda che, per certi versi, assomiglia a quella che ha coinvolto l’azzurro.

Anche la tennista rumena, ex numero 1 al mondo, è stata fermata ormai diverso tempo fa per essere stata ritrovata positiva a una sostanza proibita. E proprio come nel caso di Sinner è stata incastrata, suo malgrado, da un membro del suo staff, una fisioterapista fermata a sua volta per un lungo periodo. In un primo tempo l’ex campionessa di Parigi e Londra era stata peraltro fermata per 4 anni. Una squalifica abnorme ridotta dal Tas a nove mesi.

E se per Halep questa sentenza può essere interpretata anche come una mezza vittoria, è chiaro che va a creare un precedente in grado di far tremare i polsi a tutti i tifosi di Sinner. Una batosta da perdere il sonno. Anche se bisogna comunque considerare che i casi della tennista rumena e dell’altoatesino sono comunque differenti sotto molti aspetti.

L’azzurro è infatti stato contagiato in maniera del tutto inconsapevole, dal momento che il Clostebol è stato utilizzato dal suo massaggiatore per curare una ferita a un mignolo, senza che il tennista fosse stato in alcun modo avvisato. Halep invece è risultata positiva al Roxadustat contenuto in un nuovo integratore che aveva assunto di sua spontanea volontà durante lo US Open 2022, su consiglio della sua fisioterapista di fiducia. Quest’ultima a sua volta aveva avuto un’imbeccata dall’Accademia Mouratoglou.

Nel suo caso, la tennista pecca quindi di negligenza nel non essersi accertata di poter assumere quell’integratore. Si è in sostanza fidata in maniera fin troppo ingenua della sua fisioterapista. Al contrario, Sinner non ha potuto nemmeno scegliere se fidarsi o meno, non essendo assolutamente a conoscenza di quanto successo. Un motivo in più per continuare a sperare in una completa assoluzione.