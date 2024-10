Maxi cessione e scambio tra bomber: portano Vlahovic in Premier League. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime stagioni

I bomber in Europa, quelli che segnano sempre e che regalano gol, vittorie, e soprattutto punti, sono pochi. Chi ce li ha dei giocatori del genere se li tiene cari, stretti, non ha nessuna intenzione di cederli. A meno che non succeda qualcosa all’interno del club che possa cambiare le carte in tavola.

E diciamo al Manchester City nel corso dei prossimi mesi delle cose importanti potrebbero succedere. Come sappiamo il club di Premier League è impigliato in un processo per via di diverse violazioni, secondo l’accusa, in merito al Fair Play Finanziario. E si parla addirittura di retrocessione. Ovvio che in questo modo i big potrebbero chiedere di essere ceduti. Però c’è pure un altro fattore, quello della voglia di alcuni giocatori, arrivati ad un certo punto della propria carriera, di cambiare aria.

Haaland in Spagna, portano Vlahovic in Premier

Il nome che nel corso delle ultime settimane è molto chiacchierato è quello di Haaland, centravanti norvegese del City. Lo cercano in Spagna, e a confermare tutto questo ci pensano da Sky Sport Germania. Per il Barcellona è un vero e proprio sogno, il Real Madrid non ci pensa al momento ma chissà, visto che sta prendendo calciatori a parametro zero forse Perez un investimento lo potrebbe fare prima o poi. Di certo per ora un addio appare improbabile, viene ulteriormente spiegato, ma non del tutto impossibile. Anche per quello, ma questo è un ragionamento che facciamo noi, potrebbe succedere ai Citizens.

Haaland ha un contratto fino al 2027, quindi ancora abbastanza lungo nel tempo. Colloqui serrati per il rinnovo, al momento, non ce ne sono stati. Probabilmente anche lui cerca di capire l’evolversi della situazione. E se il City, comunque, dovesse perdere Haaland, è normale pensare – ma solo nel caso di un addio milionario e non per la retrocessione che ci potrebbe essere – che un tentativo, un approccio, per Dusan Vlahovic lo potrebbero fare. Il serbo è uno di quegli attaccanti citati prima: segna, fa vincere, e porta punti. Ecco perché la Juve farebbe bene a tenerselo stretto. Poi chissà, il calciomercato regala sempre delle sorprese clamorose.