Thiago Motta rivoluziona la Juve: doppia novità clamorosa, non era mai successo

Thiago Motta rivoluzione la Juve: stasera tornano in campo i bianconeri contro la Lazio. Le scelte del tecnico sono clamorose

Stasera torna in campo la Juventus, e lo fa in casa contro la Lazio in una partita sicuramente non semplice per un paio di aspetti che per forza di cose devono essere tenuti in considerazione.

In primis, ovviamente, relativo alle assenze alle quali Thiago Motta dovrà fare fronte; il secondo è che la squadra di Baroni, prima della sosta, era una di quelle più in forma e che dopo un avvio non semplicissimo per via anche del nuovo tecnico sembra aver trovato una dimensione importante. Insomma, è una vera e propria trappola davanti ad un all’Allianz che per un’altra volta in stagione sarà tutto esaurito. Ma dopo il pareggio contro il Cagliari i bianconeri non si possono permettere il lusso di sbagliare.

Thiago Motta rivoluziona la Juve: la probabile formazione

Una serata particolare, con diversi elementi fuori, e con un Motta che secondo quelle che sono le indiscrezioni di Sky Sport dovrebbe praticamente rivoluzionare la Juventus. Soprattutto in difesa: Savona, uno dei giovanissimi lanciati da Motta, dovrebbe di nuovo essere titolare a destra con Danilo ancora out. Mentre sull’out mancino ci dovrebbe essere spazio per Cabal. Davanti a Di Gregorio poi saranno Gatti e Kalulu a completare il pacchetto arretrato.

Locatelli e Thuram comporranno la cerniera di centrocampo. Vlahovic, ovviamente – anche perché non c’è un’altra prima punta – sarà il terminale offensivo e, alle sue spalle, dovrebbero agire Cambiaso, Douglas Luiz e Yildiz. Tantissime assenze, dicevamo: da Koopmeiners, passando per Bremer, McKennie, Conceicao e Nico Gonzalez. Una Juve incerottata che però deve vincere per forza per cercare di rimanere attaccata a quelle che sono le squadre che stanno davanti e non perdere ulteriore terreno. Non sarà semplice, come detto, ma la spinta dei tifosi in una serata come questa potrebbe anche aiutare abbastanza e fare una certa differenza. C’è da tenere botta, sperando ovviamente che la squadra possa ritrovare tutti quelli che sono fuori nel minor tempo possibile e soprattutto che la sfortuna che fino al momento c’è stata passi.