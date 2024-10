Trenta milioni sul piatto: dalla Juve al Real Madrid a gennaio

Calciomercato Juventus, trenta milioni di euro sul piatto. Così Florentino Perez lo vuole strappare ai bianconeri. Lo prendono a gennaio

Il Real Madrid lo vuole strappare alla Juventus. Ed è pronto, secondo le informazioni che sono state riportate da ElGolDigital, a fare un’offerta nel prossimo mese di gennaio: 30 milioni di euro, ma potrebbero anche non bastare.

No, non parliamo di Cambiaso: anche lui, come sappiamo, sarebbe entrato nel mirino dei Blancos. Ma due giorni fa il difensore ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale spiegava che il suo obiettivo è quello di rimanere per molto, moltissimo tempo, alla Juventus. Qui parliamo di un altro difensore che Giuntoli avrebbe messo nel mirino da un po’ di tempo e che spera di prendere nei prossimi mesi, anche e soprattutto dopo l’infortunio che ha visto protagonista, suo malgrado, Bremer, che come sappiamo ha chiuso in anticipo la propria stagione.

Trenta milioni per Hato: Real Madrid all’assalto

Il profilo è quello di Hato, difensore 18enne dell’Ajax, cresciuto dentro la cantera olandese, che sta dimostrando non solo di essere già un difensore formato, uno di quelli che può essere subito e immediatamente mandato in campo. Ma vista la giovanissima età, parliamo di un giocatore che ha enormi margini di miglioramento davanti. Insomma, piace a tutti, a piace anche alla Juventus.

Ma il sito citato prima svela che piace anche a Perez: il presidente del Real Madrid sarebbe pronto anche per via di alcuni problemi sulla linea difensiva a fare carte false per prenderlo. Offerta immediata di 30 milioni di euro per convincere i lancieri a lasciarlo partire. A queste cifre, comunque, non sembra esserci tanto margine di manovra, l’Ajax è bottega cara e vorrebbe almeno 50 milioni, se non addirittura 60, per concedere il trasferimento al giocatore. E la Juve? In questo momento, o almeno questa è la sensazione, Giuntoli a queste cifre non può in nessun modo spingersi. Solamente attendere, o magari trovare una formula corretta per prendere il giocatore nel corso dei prossimi mesi. Ma quando c’è il Real Madrid di mezzo tutto, davvero, diventa più difficile.