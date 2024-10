Calciomercato Juventus, il bomber colpisce ancora: adesso firma gratis

Calciomercato Juventus, alla ricerca di un attaccante il colpo grosso Giuntoli lo potrebbe piazzare a parametro zero. Ecco la situazione

Il solo Vlahovic non può bastare per tutta la stagione. Anche perché le condizioni di Milik non lasciano tranquillo nessuno. La Juventus a gennaio, oltre che un difensore dovrà cercare di prendere anche un attaccante.

Si parla di Kalimuendo, uno profilo che alla Juve piace. Si parla anche di David, centravanti del Lille che ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione e che non verrà rinnovato. E, nei giorni scorsi, si è anche parlato di Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton (anche lui in scadenza) che potrebbe fare al caso di Thiago Motta. Di contatti al momento non se n’è parlato, ma solamente di un interesse bianconero così come quello della Roma, stessa proprietà. E un aggiornamento su quelle che sono le idee del calciatore, questa mattina, le ha date The Athetic.

Calciomercato Juventus, Calvert-Lewin ha deciso il suo futuro

“L’Everton è ancora desideroso di tenere Calvert-Lewin a nuove condizioni. Ho la sensazione che stia tenendo aperte le sue opzioni a gennaio, quando il 27enne potrebbe firmare un pre-contratto con un club straniero”.

“Un trasferimento al Newcastle – si legge sul sito citato prima – è saltato durante l’estate e altri, come il Manchester United, hanno mostrato interesse. Non c’è stato molto altro oltre a questo. Avrà più interesse se non rinnova con l’Everton, ma è un periodo interessante per l’attaccante. Probabilmente ha ancora un grosso contratto davanti a sé”. Insomma, il centravanti inglese si potrebbe liberare a zero, attendendo la fine del proprio accordo e trovare quel contratto che, economicamente, lo potrebbe mettere a posto per tutta la vita. Giuntoli come detto guarda con interesse a questi sviluppi e potrebbe, senza dubbio, cercare di anticipare la questione. Con i Friedkin, come sappiamo, i rapporti sono ottimi anche per via dei diversi affari sull’asse Torino-Roma che sono stati chiusi nel corso dei mesi passati. E magari questo asse potrebbe portare a nuovi affari Torino-Liverpool, vedremo.