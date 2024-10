C’è la fumata bianca: Juve-Napoli, l’accordo cambia tutto

Adesso c’è la fumata bianca per il giocatore. Juve-Napoli, adesso, l’operazione è cambiata: i dettagli della situazione.

Il calciomercato di gennaio si avvicina e Juventus e Napoli, due delle principali protagoniste della Serie A, stanno già valutando le mosse per rinforzare le proprie rose. Tra i nomi che hanno suscitato interesse c’è quello di Ben Chilwell, terzino sinistro del Chelsea, che sembra ormai destinato a lasciare Stamford Bridge. Tuttavia, la situazione si sta complicando per i club italiani, poiché una squadra di Premier League, il West Ham, è entrata con forza nella corsa per il laterale inglese, cercando di battere la concorrenza di Juventus e Napoli.

La Juventus sta pianificando di intervenire sul mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la difesa e l’attacco. In questo contesto, il nome di Ben Chilwell, che è stato messo ai margini del progetto del Chelsea, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il club bianconero. Anche il Napoli, sebbene più focalizzato su eventuali occasioni in fascia, potrebbe essere tentato da un affare a basso costo, come quello che potrebbe coinvolgere il terzino sinistro dei Blues.

Ben Chilwell come rinforzo ma c’è anche il West Ham

Il Chelsea, infatti, sembra ormai pronto a cedere Chilwell, chiuso da Cucurella e ormai fuori dai piani di Mauricio Pochettino. Il difensore non gioca in Premier League dalla scorsa stagione e quest’anno ha trovato spazio solo per 45 minuti in EFL Cup. Inoltre, è stato escluso anche dalla lista per la Conference League, segnale evidente di un rapporto ormai al capolinea con il club londinese.

Nonostante l’interesse di Juventus e Napoli, la situazione si è complicata con l’ingresso in scena del West Ham, che secondo TBR Football sarebbe fortemente interessato a Chilwell. Il club londinese starebbe valutando un “prestito a lungo termine” per 18 mesi, una formula che potrebbe convincere il Chelsea a lasciar partire il giocatore, considerando che il suo contratto scade nel 2027.

Per Juventus e Napoli, Chilwell potrebbe rappresentare un’opportunità a basso costo, soprattutto considerando il valore di mercato in calo del giocatore. Tuttavia, con l’aumento della concorrenza, i due club italiani dovranno agire in fretta se vogliono approfittare dell’occasione. Entrambi potrebbero beneficiare di un terzino esperto e capace, ma il West Ham sembra avere un vantaggio non indifferente, grazie alla possibilità di offrire un prestito prolungato e la necessità del giocatore di trovare una sistemazione stabile. Se l’operazione con il West Ham dovesse concretizzarsi, Juventus e Napoli dovrebbero rivolgere altrove la propria attenzione per rinforzare le fasce. Tuttavia, se l’accordo dovesse incontrare ostacoli, Chilwell rimarrebbe un’opzione interessante per i club italiani, pronti a sfruttare una possibile occasione di mercato.