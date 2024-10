È solo la seconda scelta, la Juve non se ne libera più

La Juventus prevede di effettuare una cessione durante il mercato invernale. La strada verso la fumata bianca, però, è tutta in salita.

Acquisti, ma anche cessioni. La Juventus, durante la sessione invernale del mercato, tornerà protagonista con l’obiettivo di concretizzare diverse operazioni. Tramite alcune di queste, ad esempio, si cercherà di potenziare l’attuale rosa e renderla così ancor più competitiva sia in Italia che in Europa. Il club, inoltre, ad inizio anno intente piazzare altrove gli elementi del gruppo ritenuti superflui da Thiago Motta o a lui poco graditi.

In lista di sbarco c’è soprattutto Arhur, inserito a sorpresa nella lista Champions ma mai utilizzato in questa prima parte di stagione. Il brasiliano, dopo la buona esperienza vissuta in prestito alla Fiorentina nella scorsa annata, a luglio ha fatto rientro alla base deciso a risalire nelle gerarchie del tecnico. Le speranze dell’ex Barcellona, nonostante gli sforzi profusi, si sono rivelate vane visto che l’allenatore lo ha escluso dal ritiro svolto in Germania e da tutte le amichevoli pre-campionato.

Le delusioni, per lui, sono poi proseguite nelle settimane successive: Motta, infatti, non lo ha mai convocato nelle varie gare finora disputate. Le parti, di conseguenza, a gennaio provvederanno a separarsi. A confermarlo è stato il procuratore del 28enne, Federico Pastorello, che a margine della recente assemblea dell’Aiacs (associazione italiana agenti calciatori e società) ha rivelato di essere al lavoro per trovare al proprio assistito una sistemazione alternativa. Due, in particolare, le vie disponibili. Entrambe, però, risultano molto complicate.

Juventus, Giuntoli non se ne libera più: è solo la seconda scelta

Una di queste prevede il rientro in Brasile, dove il classe 1996 continua ad avere diversi estimatori. Alla corsa si sono iscritti il Gremio (la società in cui è cresciuto) ed il Flamengo tuttavia l’alto stipendio percepito da Arthur, pari a 5.5 milioni netti, è fuori dai loro parametri economici. La Juve, per riuscire a cederlo, dovrà quindi compartecipare al pagamento di una larga fetta dell’ingaggio. Non è poi da escludere che il centrocampo prosegua la carriera in Spagna, alla luce dell’interesse mostrato da un team ricco di storia e prestigio.

Parliamo del Betis, autore di alcuni sondaggi esplorativi volti a raccogliere informazioni sullo stato contrattuale di Arthur. I biancoverdi, in ogni caso, non lo considerano la prima scelta: il preferito, stando a quanto riportato da ‘Elgoldigital’, risponde al nome di Dani Ceballos del Real Madrid. Nel caso in cui la trattativa con i Blancos dovesse naufragare, allora gli andalusi farebbero un tentativo per Arthur ma, per il momento, non ci sono certezza al riguardo. La Juve riflette. Arhur, dal canto suo, continua a vivere da separato in casa.