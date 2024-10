Juventus-Lazio, scandalo prova TV: biancocelesti zittiti dalle immagini

Juventus-Lazio si è chiusa tra le polemiche per il colpo di Douglas Luiz a Patric. Ma i biancocelesti (e i nerazzurri) sono zittiti dalle immagini

La Juve ha vinto a fatica contro la Lazio nonostante l’uomo in più per un fallo di Romagnoli su Kalulu involato in porta. L’autorete di Gila, a pochi minuti dalla fine del match, ha permesso alla squadra di Thiago Motta di prendersi tre punti pesantissimi anche in vista del big match della prossima settimana contro l’Inter.

Ma la sfida ha lasciato polemiche e ne lascerà ancora per via del colpo che Douglas Luiz ha dato a Patric nell’area di rigore della Lazio. Il difensore biancoceleste è caduto a terra come se fosse stato colpito in faccia o al collo, svenuto praticamente. Ma guardando in maniera attenta le immagini si vede chiaramente come Douglas, con l’avambraccio, colpisce alla schiena il difensore. L’arbitro non è stato nemmeno chiamato al Var, forse questo è un errore, ma chi si scandalizza per quello che è successo non ricorda i fatti che hanno colpito la Juve da quando la tecnologia è in campo. Insomma, due pesi e due misure, come al solito.

Juventus-Lazio, al massimo era giallo

Ora, noi non stiamo qui a sindacare sulla scelta di non chiamare l’arbitro al monitor, al contrario forse l’avremmo chiesta anche noi juventini. Qui parliamo di un fatto che al massimo avrebbe potuto portare ad un cartellino giallo e mai ad un rosso, a meno che nel frattempo non sono cambiate le regole del gioco del calcio e noi non ce ne siamo accorti. Il colpo c’è, qui non si nega nulla, ma viene ingigantito come solamente alcune persone di fede biancoceleste, o nerazzurra, riescono a fare.

Immagina rendersi ridicoli andando a fare le piazzate ai microfoni per sto colpetto di avambraccio (“Er pugno!”) quando noi siamo stati zitti con gente che ha preso botte in area da 7 punti in testa o Candreva che sparisce dal VAR

🤡🍿 pic.twitter.com/RG0XgvxLFU — SandroSca (@SandroSca) October 19, 2024

C’è chi anche sui social invoca la prova tv per il centrocampista brasiliano, così da non poter giocare il prossimo weekend contro l’Inter. Ma siamo al limite di qualcosa che non esiste. E non stiamo nemmeno qui a ricordare quello che è successo nei mesi scorsi o nelle passate stagioni. Non basterebbero diverse pagine per coprire tutti gli episodi contro la Juve. Ma appunto si parla della Juve, quindi tutto è concesso a tutti. Una storia, questa, che nonostante tutto non cambierà mai.