Non solo Pogba, altra rescissione con la Juventus

Non solo Paul Pogba, in casa Juventus si sta lavorando anche per un’altra rescissione consensuale importante

Negli ultimi giorni, nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” è intervenuto Paul Pogba. Il centrocampista francese è pronto al rientro in campo dopo che il TAS ha deciso di ridurgli la squalifica a 18 mesi. Segno del fatto che potrà tornare a giocare a partire dal mese di marzo del prossimo anno.

La sua idea è quella di farlo con la maglia della Juventus. Peccato, però, che la dirigenza bianconera abbia altri piani. Un progetto che, appunto, non vede come protagonista il centrocampista francese. Il club sta facendo di tutto per optare verso una rescissione consensuale del contratto. Per il semplice motivo che non rientra più nei piani sia della società che quelli di Thiago Motta.

I clamorosi colpi di scena, che arrivano dalla Continassa, non sono affatto finiti qui visto che il classe ’93 non è affatto l’unico calciatore pronto a fare le valigie. La dirigenza, infatti, sta studiando un modo per poter “liberarsi” di un altro calciatore di troppo che, attualmente, non viene affatto considerato dal suo allenatore visto che è ritenuto fuori da ogni tipo di progetto.

Juventus, non solo Pogba: si lavora anche per la rescissione di Arthur

La Fiorentina, nel corso dell’ultima sessione del calciomercato estivo, ha deciso di non riscattarlo. Una “sorpresa” per Arthur visto che il brasiliano ha disputato una stagione di tutto rispetto con i viola, con prestazioni fin troppo convincenti. Il ritorno a Torino, però, per l’ex Barcellona non è stato dei migliori visto che la società gli aveva fatto capire che non sarebbe mai stato preso in considerazione per questa nuova stagione.

Ed è proprio quello che sta accadendo. Le offerte nell’ultimo calciomercato, per il calciatore, non sono di certo mancate anche se ritenute non all’altezza. La Juventus, però, non vuole più aspettare ed è pronta a liberarsi del suo ricco e pesante ingaggio. L’atleta, infatti, percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione, considerati fin troppi per la dirigenza.

Un contratto che andrà in scadenza il 30 giugno del 2026 e che, con molta probabilità, non verrà affatto rispettato. Nel caso in cui dovesse andare via da Torino potrebbe optare per le ipotesi estere o Serie A. Su di lui, infatti, ci sono: Leicester City, Paok Salonicco, Lazio e Como.