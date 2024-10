Subito fuori due big: a serio rischio per Inter-Juventus

Costretto a dare forfait, il titolarissimo potrebbe non farcela in vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Ecco cosa è successo

Archiviato l’importante successo ottenuto contro la Lazio, la Juventus muoverà i primi passi in vista del prossimo impegno di Champions League contro lo Stoccarda. La gara contro la compagine tedesca farà da preludio al big match in programma domenica alle ore 18, che vedrà la ‘Vecchia Signora’ sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

In vista del prossimo derby d’Italia, i due allenatore potrebbero però fare i conti con numerose assenze. Mentre Thiago Motta aspetta buone nuove sui fronti Mckennie e Koopmeiners, Inzaghi deve fare i conti con un’altra tegola. Impegnata nella sfida dell’Olimpico contro la Roma, l’Inter ha perso Hakan Calhanoglu per infortunio. Il centrocampista turco – che si è toccato l’interno coscia per diversi minuti – ha immediatamente sollecitato la panchina per essere sostituito. Pur provando a stringere i denti, dopo aver pre allertato lo staff medico nerazzurro, Calhanoglu è rimasto in campo per tre minuti prima di alzare bandiera bianca. Accompagnando la sua uscita dal campo con un’evidente smorfia, l’ex Milan si è toccato l’interno coscia. Le sue condizioni dovranno quindi essere valutate con estrema attenzione: scatta l’allarme Calhanoglu in vista di Inter-Juventus. A stretto giro di posta, Inzaghi ha richiamato in panchina anche Acerbi: altro cambio forzato a causa di un problema di natura muscolare.