Batosta in diretta tv, dalla Juve la mazzata al Milan

Juventus, mazzata tremenda al Milan. È successo in tv poche ore fa in diretta televisiva: tifosi spiazzati

La vittoria di misura sulla Lazio non fa altro che confermare l’ottimo lavoro che Thiago Motta sta facendo sulla panchina bianconera. Una squadra compatta, che ha fatto di fase difensiva e cinismo sotto porta le sue armi più pericolose in questo primo scorcio di stagione.

Risultati frutto di un mercato oculato, portato con grande intelligenza avanti da Cristiano Giuntoli. Il dt ha rivoluzionato la rosa della Juventus e tra certezze e scommesse già vinte i risultati si vedono eccome. A questo punto in attesa di Inter-Juventus di settimana prossima che può risultare già decisivo per la corsa Scudetto, si torna a parlare di mercato, di una decisione che ha fatto storcere il naso a tantissimi tifosi.

Una polemica che, indirettamente, è scoppiata nel post partita di Juventus-Lazio e che richiama a gran voce il Milan. Le dichiarazioni in diretta televisiva non hanno lasciato spazio a dubbi. E, ora come ora, il popolo bianconero non può fare altro che gongolare per la scommessa vinta.

Juve, stoccata al Milan: lo ha detto in diretta

Si parla di Pierre Kalulu, del grandissimo affare che Giuntoli è riuscito a mettere nero su bianco la scorsa estate. Una scelta, evidentemente, affrettata quella del club di Via Aldo Rossi che dopo due anni deludenti ha deciso di scaricare definitivamente l’ex Lione rinforzando una diretta concorrente per lo Scudetto.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato proprio Pierre Kalulu e lo ha fatto in particolar modo ad una domanda che riguarda il suo passato in maglia rossonera. Un addio accolto da parecchio scetticismo quello del nazionale francese che alla corte di Thiago Motta pare rinato. Kalulu, interpellato dopo l’ennesima grande prestazione contro la Lazio nella quale è stato decisivo per il successo dei bianconeri, ha ripensato ai suoi trascorsi con il ‘Diavolo’. “Sai di essere un rimpianto per i rossoneri?” gli è stato chiesto. Il difensore, evidentemente a disagio, ha sviato rispondendo con un secco: “Forse parlo troppo…”. Evidentemente, in attesa del riscatto ufficiale da parte della Juventus che appare già scontatissimo in vista della prossima estate, il difensore ex Lione non vuole sbilanciarsi.

Il Milan è il passato, questo è evidente. E adesso la Juventus non può fare altro che godersi uno dei difensori più in forma della Serie A il cui cartellino, probabilmente, verrà pagato meno di 20 milioni di euro. Un vero affare, contando l’impatto che Kalulu ha avuto sulla retroguardia bianconera e la sua duttilità. In questo momento sta rimpiazzando Bremer al centro della difesa ma Motta non ha escluso di poterlo tornare a schierare anche nel ruolo di terzino destro. Per Kalulu 627′ in campo in questo momento e 8 presenze complessive.