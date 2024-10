Calciomercato Juventus, accordo da applausi: firma un biennale

Calciomercato Juventus, accordo in via di definizione e firma biennale in arrivo. C’è anche l’ok alla questione di Thiago Motta. La situazione

Si continua insieme. Perché è troppo importante sia per quanto riguarda il suo ruolo dentro al campo, sia per quanto riguarda un fattore fondamentale all’interno del gruppo: la sua figura, a quanto pare, dentro lo scacchiere di Thiago Motta, è fondamentale.

E allora ecco il matrimonio dovrebbe avere un proseguo rispetto a quella che è la naturale scadenza del contratto. Si viaggia insieme, con il via libera finale che secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio è arrivato direttamente dal tecnico della Juventus. Sì, l’ex Bologna è contento dell’apporto che Perin sta portando alla squadra, e come spiegato prima sia dentro che “fuori” dal campo.

Calciomercato Juventus, rinnovo biennale per Perin

Ed è per questo che la Juventus sta discutendo con l’entourage del giocatore di prolungare quel contratto che scade alla fine di questa stagione. Perin è un punto di riferimento dentro lo spogliatoio, viene sottolineato, e di conseguenza è una figura imprescindibile anche per quelli che arrivano in bianconero. Essendo da molti anni alla Continassa può spiegare come funzionano le cose in una società importante come quella piemontese.

“Le parti stanno definendo i dettagli di un accordo biennale, fino al 2027” sottolinea ancora il giornalista citato prima, quindi per un bel po’ di tempo la Juventus avrà a disposizione due estremi difensori che si possono alternare con serenità. Di Gregorio e Perin sono due portiere che offrono garanzie importanti, che danno una certa sicurezza al reparto difensivo, e che con le proprie parate – che è la cosa più importante per un ruolo del genere – portano a casa dei punti che, all’interno di una stagione lunghissima, si possono rivelare anche decisivi. Insomma, siamo ai dettagli di questo accordo e non ci sorprenderemmo, ovviamente, se nello spazio di pochissimo tempo arrivi un annuncio ufficiale.