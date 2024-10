Juventus, bordate contro Yildiz: Thiago Motta non ha altra scelta

Juventus, adesso cambia tutto. Ecco cosa è stato detto a proposito del numero 10 bianconero: tutti i dettagli del caso.

Massimo Mauro, ieri sera, intervenuto a Pressing, ha espresso un’opinione critica su Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus, paragonandolo a Federico Chiesa, ma con una valutazione piuttosto pungente. “Yildiz mi sembra un Chiesa venuto male,” ha dichiarato Mauro, sottolineando che il giovane turco, quando schierato largo a sinistra, risulti eccessivamente prevedibile nelle sue giocate.

Secondo l’ex giocatore bianconero, infatti, il problema principale risiede nel posizionamento in campo del giovane classe 2005. “Largo a sinistra è troppo prevedibile,” ha aggiunto Mauro, suggerendo che Yildiz sarebbe più efficace in una posizione centrale, come ha dimostrato durante la prima gara di campionato, quando giocò dietro Dusan Vlahovic.

Massimo Mauro è sicuro: Yildiz va messo al centro dell’area

Yildiz è uno dei volti più importanti dell’attacco Juventus, tuttavia, come spesso accade con i giovani giocatori, la sua collocazione tattica e il modo in cui viene utilizzato sono oggetto di discussione. Mauro ritiene che il suo talento debba essere valorizzato in una posizione centrale, dove avrebbe maggior libertà di movimento e potrebbe sfruttare meglio le sue doti tecniche.

Se schierato dietro Vlahovic, Yildiz potrebbe avere la possibilità di crescere e di esprimersi al meglio, evitando la prevedibilità che lo caratterizza quando opera da esterno. Resta da vedere se Thiago Motta sarà disposto a sperimentare maggiormente su questo fronte, o se continuerà a cercare di adattare il giovane giocatore nel ruolo di ala sinistra.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente e di guadagnare sempre più il ruolo da protagonista in una squadra ambiziosa come la Juventus, Yildiz dovrà dimostrare di poter essere efficace in diverse posizioni, e le critiche, come quelle di Mauro, potrebbero rivelarsi stimoli preziosi per la sua crescita. Staremo a vedere se il numero 10 della Juventus riuscirà ad incidere di più in area, magari, in una posizione più centrale che è più congeniale alle sue caratteristiche. Ovviamente mister Thiago Motta avrà sempre in mente gli schieramenti tattici giusti per poter valorizzare al meglio la rosa. Laddove, infatti, la Juventus dovrà essere efficace è proprio l’attacco. Una squadra che è di propensione offensiva con giocatori capaci di fare la differenza. Il turco, con le sue qualità da top player, può essere sempre più decisivo sotto porta.