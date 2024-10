Juventus, centrocampo demolito: Paul Pogba è il prescelto

Paul Pogba è il prescelto. A più di qualcuno questa Juventus non piace e non convince. E c’è addirittura chi sogna il ritorno del francese.

Contro la Lazio la Juventus è ritornata alla vittoria. L’ottava giornata di campionato ha riportato il pieno equilibrio all’interno dello ‘conteggio’ bianconero: 4 vittorie e 4 pareggi.

Napoli ed Inter ancora davanti in classifica in attesa dello scontro diretto contro i nerazzurri domenica prossima. I tre punti incamerati contro i biancocelesti di Marco Baroni sono arrivati al termine di una prestazione che non ha convinto tutti. Che Thiago Motta dovesse poi fare a meno, per motivazioni varie, di Bremer, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez, Conceicao e Milik per alcuni non è motivazione di per sé bastevole per allontanare critiche e dubbi. La difesa della Juventus è impenetrabile nonostante la perdite del gigante brasiliano. I problemi sorgono dalla cintola in su e sull’incapacità di concretizzare quanto prodotto. Douglas Luiz ha assunto sempre più il ruolo di pedina inspiegabilmente assente all’interno della mediana bianconera.

E non manca chi, giudicando il centrocampo attuale della Juventus, viene travolto dalla nostalgia.

Juventus, centrocampo demolito: Paul Pogba è il migliore

In una Juventus che ha cambiato completamente fisionomia durante l’ultima sessione di mercato, il centrocampo è stato il settore dove gli interventi di Cristiano Giuntoli sono stati più netti, e costosi.

Con Koopmeiners fermo ai box per infortunio, con Thuram che soltanto a sprazzi ha fatto vedere le sue qualità e con Douglas Luiz ancora fermo al palo in termini di concreto sostegno alla squadra, la zona mediana della Juventus è analizzata da opinionisti ed addetti ai lavori. Sandro Sabatini ha lanciato una provocazione. almeno così appare, nel momento in cui ha detto che nel centrocampo di oggi di Thiago Motta:

“Pogba giocherebbe anche con una gamba sola e con le mani legate dietro alla schiena“. Fondamentale sarebbe stabilire a quale Paul Pogba faccia riferimento Sandro Sabatini. Il primo Pogba bianconero giocherebbe titolare anche nel Real Madrid e la Juventus penserebbe a tutto fuorché alla rescissione del suo contratto. Il secondo ed ultimo Pogba visto, poco, alla Continassa avrebbe qualche problema in più. Purtroppo per la Juventus.