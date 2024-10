Juventus, nuovo acquisto UFFICIALE: ‘giallo’ social

Juventus, nuovo acquisto UFFICIALE: sui social è giallo. Clamoroso “innesto” dei bianconeri. Ma è un attacco hacker

Un acquisto clamoroso della Juventus. Dal Real Madrid. Un giallo vero e proprio, perché parliamo di un’operazione che sarebbe stata fatta nel momento in cui il calciomercato è chiuso.

Ma è bastato davvero poco per capire che si trattava di un attacco hacker: qualcuno ha preso l’account X della Juventus, quello che pubblica le notizie in inglese, mettendo immediatamente una notizia che riguarda il mercato. E ancora, il club, non è riuscito a riprendere in mano il proprio account, visto che stiamo vedendo delle pubblicazioni di notizie che riguardano il Fenerbahce, ad esempio.

Juventus: “Benvenuto Arda Guler”

“Benvenuto alla Juventus Arda Guler, benvenuto nella nuova famiglia”. Questo il post apparso su un account che ha oltre 3milioni di seguaci. E quindi ha fatto immediatamente il giro del mondo. Certo, dopo un po’ si è capito che c’era qualcosa che non andava, ma all’inizio sono molti i tifosi, non solo bianconeri, che hanno visto qualcosa che al momento non potrebbe essere, che però, visto che in squadra c’è Yildiz, allora hanno fatto tipo un “uno più uno” cercando di far alimentare il sogno.

Un giallo vero e proprio, ma questo dimostra la qualità di alcuni hacker che hanno deciso di prendersi l’account bianconero. E ancora adesso ce lo hanno in mano, nel momento in cui andiamo online. Chissà quanto tempo ci metterà adesso la società a riprendere in mano. E qui sopra, nel nostro screen fatto appunto prima che lo stesso fosse tolto, potete vedere la notizia che ha fatto il giro del Mondo.