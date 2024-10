Thuram scaricato, prendono Vlahovic: la Juve accetta 60 milioni

Thuram scaricato: hanno deciso di puntare tutto su Dusan Vlahovic. Ecco quello che arriva dall’Inghilterra. E sono convinti di chiudere per 60 milioni di euro

Vogliono prendere un attaccante, perché sanno benissimo che lì davanti hanno dei problemi importanti. E guardano con molto interesse in Italia, a quanto pare, e non è la prima volta che succede.

La Premier League ogni anno un elemento dalla Serie A lo prende. Anche due, a dire il vero, visto che nei mesi che da poco sono passati l’interesse per Calafiori e Zirkzee poi si è concretizzato con un trasferimento. Insomma, i giocatori che si mettono in evidenza nel nostro campionato da quelle parti piacciono, eccome. E sappiamo che c’è un club che da moltissimo tempo fa la corte ad un giocatore della Juventus, quel Dusan Vlahovic che già prima di approdare alla Juventus era finito nel mirino.

Thuram scaricato, l’Arsenal vuole Vlahovic

E quel club è l’Arsenal di Arteta che vuole rimanere in alto in Premier League e che dopo due anni di “arrivarci vicino” vorrebbe vincere il massimo campionato inglese. E per farlo ha bisogno di un elemento in attacco in grado di far vincere le partite, quelle sporche, quelle che fanno appunto vincere i campionati.

Si è parlato di Thuram, con molta insistenza, ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da caughtoffside i dirigenti londinesi hanno deciso di mollare l’attaccante dell’Inter e di puntare tutto su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, secondo quanto scrivono al di là della Manica, si potrebbe muovere per una cifra intorno al 60 milioni di euro: sarebbero questi, appunto, i soldi che Giuntoli si potrebbe far bastare per lasciarlo partire. E lì, ovviamente, viene sottolineato anche il fatto contrattuale, la questione che sta tenendo banco in queste settimane. Come sappiamo il classe 2000 ha un contratto di 12milioni di euro all’anno fino al 2026 e si parla di un rinnovo a cifre minori: i colloqui non sono iniziato, questo viene confermato, ma trovare un accordo non è facile.