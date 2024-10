Vlahovic-Juventus, titoli di coda: destinazione decisa dopo l’addio

Vlahovic-Juventus, titoli di coda. Ancora voci che toccano il centravanti bianconero e che parlano di una sua prossima, sicura partenza. Per dove?

Il campionato della Juventus lo si può leggere perfettamente analizzando i suoi numeri. Disputate 8 partite, 4 vittorie e 4 pareggi. Luci ed ombre. Certezze assolute e dubbi inquietanti.

La buona sorte non ha finora arriso alla formazione di Thiago Motta. Una lunga serie di infortuni ha rallentato, e complicato, il lavoro del tecnico italo brasiliano alle prese con una rosa profondamente trasformata rispetto all’ultima stagione di Massimiliano Allegri. Prestazioni entusiasmanti alternate ad altre decisamente sottotono.

Giocatori che sotto le cure del nuovo tecnico bianconero si stanno affermando, e confermando, ad ottimi livelli ad altri che ancora non riescono ad inserirsi negli ingranaggi della formazione bianconera. E poi c’è che chi va esattamente la Juventus, a corrente alternata. Prestazioni entusiasmanti alternate ad altre decisamente sottotono. Troppo facile individuare in Dusan Vlahovic il giocatore simbolo di questa Juventus. Nel bene o nel male è sempre il centravanti serbo il riferimento primo di critica e tifosi.

Vlahovic-Juventus, titoli di coda. Lo aspetta il Barca

Il futuro di Dusan Vlahovic non tarderà a farsi conoscere. Perché così vuole la Juventus ma è così che vuole anche l’entourage del giocatore.

Giugno arriva in un attimo e in vista della sessione estiva di mercato alcuni club europei hanno rivolto lo sguardo verso la Continassa. Obiettivo: Dusan Vlahovic. L’ultimo top club interessato al classe 2000 bianconero lo ha nominato, e messo in bella evidenza, elnacional.cat. Hansi Flick, tecnico del Barcellona, è alla ricerca del nuovo ‘puntero’ blaugrana. L’obiettivo numero uno del tecnico tedesco porta dritti dritti a Torino. Flick vuole Vlahovic.

Il Barcellona vuole cercare un profilo tecnicamente compatibile con le idee di gioco di Hansi Flick ed un prospetto che anche economicamente rientri negli attuali rigidi parametri del club blaugrana. Dusan Vlahovic sembra rispettare appieno queste due idee guida del Barcellona. Ancora più importante, a questo punto, che Giuntoli raggiunga l’obiettivo del prolungamento di contratto. A giugno 2025 Dusan Vlahovic avrà un solo anno di contratto e la Juventus non può permettersi un’altra cessione ‘sottocosto’ dopo quella di Federico Chiesa.