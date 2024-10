Accordo prima di Juventus-Stoccarda: contratto fino al 2027

L’accordo è arrivato prima della sfida di Champions League casalinga di questa sera: c’è il contratto fino al 2027.

La Juventus è pronta a blindare uno dei suoi uomini chiave: Mattia Perin. Il portiere, che è stato per lungo tempo il vice di Wojciech Szczęsny e, ora, di Di Gregorio, fondamentale per l’equilibrio dello spogliatoio bianconero, ha trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2027. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, l’intesa tra le parti è stata raggiunta e nei prossimi giorni arriverà la firma ufficiale sul nuovo contratto.

Perin, ormai da diverse stagioni, rappresenta un elemento cruciale nella rosa di Thiago Motta. Pur non essendo il titolare fisso, il portiere italiano ha dimostrato in più occasioni di poter garantire prestazioni di alto livello quando chiamato in causa. Non a caso, la Juventus ha deciso di puntare su di lui anche per i prossimi anni, consapevole del valore non solo tecnico ma anche umano che Perin apporta al gruppo.

Perin rinnova: contratto fino al 2027

Arrivato alla Juventus nel 2018 dal Genoa, Perin ha attraversato momenti di alti e bassi, compreso un breve ritorno al Genoa in prestito nella stagione 2019-2020. Tuttavia, il portiere ha sempre manifestato la volontà di restare in bianconero, accettando di buon grado il ruolo di secondo portiere, ma sempre pronto a rispondere presente quando necessario.

L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, quando Perin metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2027. Si tratta di un accordo che permetterà alla società di assicurarsi una pedina affidabile e d’esperienza, mantenendo allo stesso tempo una continuità all’interno della rosa.

La Juventus, dunque, prosegue la sua strategia di consolidamento dei giocatori chiave, puntando non solo sui nuovi talenti ma anche su chi, come Perin, ha già dimostrato di essere un punto fermo della squadra. Il rinnovo di Mattia Perin fino al 2027 rappresenta una mossa strategica della Juventus che va oltre il semplice aspetto sportivo. Il portiere, che ha dimostrato le sue qualità sia tra i pali che fuori dal campo, si è ritagliato un ruolo fondamentale all’interno della squadra ma anche nel cuore dei tifosi.