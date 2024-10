Clamoroso retroscena: ecco l’allenatore della Juventus

Non solo Thiago Motta per la Juventus che in estate ha sondato diversi allenatori: tra i candidati c’era anche un top nome.

Ripresa del campionato dolce per la Juventus che sabato scorso, nello scontro diretto con la Lazio, è uscita dallo Stadium con il bottino pieno. Vittoria di misura e altri tre punti guadagnati per la compagine di Thiago Motta, tecnico alla prima esperienza a bordo di una big che sta trovando la sua strada un passo alla volta.

L’anno scorso ha stupito tutti portando il Bologna in Champions League, quinto posto in campionato e ritorno nell’Europa che conta per i rossoblù che devono il raggiungimento di tale traguardo in gran parte proprio al loro ex tecnico. Oggi Motta si sta confermando e la Juventus è felice di goderselo ma in estate la scelta poteva essere diversa.

L’ex felsineo sta portando una ventata d’aria nuova dopo l’addio di Massimiliano Allegri ma il suo non è stato l’unico nome sondato dai bianconeri qualche mese fa. Nella lungo elenco dei papabili candidati, c’era infatti anche un profilo ben noto nel calcio internazionale che da tempo sogna il ritorno in Serie A. Per qualche esperto poteva essere proprio la Juve ad accontentarlo.

Altro che Motta, ecco chi poteva allenare la Juventus

Invece alla fine sono state fatte altre scelte e la Vecchia Signora non può che essere soddisfatta. Tuttavia, secondo il giornalista de ilbianconero.com, Romeo Agresti, uno dei papabili nomi per la Juve era quello di Sergio Conceiçao. Durante una lunga conversazione sulla Serie A, il giornalista ha espresso il suo parare raccontando di come il portoghese poteva essere il nuovo allenatore dei bianconeri.

La sua avventura al Porto è ufficialmente terminata quest’estate e ora l’ex Lazio e Inter, quando era calciatore ha vestito entrambe le maglie, è attualmente senza club. La Juve poteva essere nel suo destino ma alla fine la società, Cristiano Giuntoli incluso, ha preferito fare scelte diverse che a quanto pare stanno ugualmente pagando.

Conceiçao non ha mai dimenticato l’Italia e la Serie A e anche la Lazio ad un certo punto poteva rappresentare per lui un punto dal quale ripartire. Fatto sta che ad oggi, quando ottobre sta per concludersi, l’ex centrocampista è ancora alla ricerca di una sistemazione. Chissà che non possa trovare la panchina adatta a lui entro la fine della stagione.