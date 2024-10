Esplode la bomba nello spogliatoio: “Ognuno pensa ai c…i suoi”

Arrivano le roboanti dichiarazioni sullo spogliatoio della Juventus: l’ex centravanti non ha molti dubbi su quanto sia pesante giocare con la maglia bianconera

Che la Juventus sia una squadra particolare, dove vincere è l’unica cosa che conta, lo si era capito da tempo. E Thiago Motta lo sta sperimentando poco alla volta: al momento il tecnico italo-brasiliano, alla sua prima esperienza in una big degna di questo nome, sta adempiendo al suo ruolo in modo ottimo, sebbene le perplessità non siano poche.

Dopo la vittoria con la Lazio, vittoria necessaria per non vedere le altre scappare via, la Juventus ora pensa a portarsi a casa il bottino pieno nelle prossime sfide che verranno tra Champions League e Serie A. L’impressione è che l’intera squadra, senza infortuni di troppo, sia già competitiva di per se, anche se necessita di tempo per applicare le idee tattiche, non poco complesse, del nuovo allenatore.

Ma cosa significa vivere giorno per giorno uno spogliatoio come quello bianconero? Ce lo spiega un ex attaccante che a Torino ha vissuto un anno in prestito denso di difficoltà.

Juventus, Valeri Bojinov schietto sui bianconeri

Chi meglio di un ex bianconero può darci indicazioni su come si vive all’interno dello spogliatoio? Valeri Bojinov, sebbene abbia trascorso un solo anno – la stagione 2006/2007 – a Torino sa benissimo quanto sia difficile mantenere la calma e sopratutto rispettare le aspettative di dirigenza e tifosi.

L’ex centravanti bulgaro, ex Lecce, Pescara e tante altre, è intervenuto recentemente ai microfoni di TvPlay per dare un suo parere sull’inizio di stagione della Juventus, accennando al fatto che vivere dentro a uno spogliatoio come quello bianconero non è cosa da tutti.

In particolare, il bulgaro ha parlato della competitività che si respira e che spesso può rivelarsi più che devastante per calciatori magari abituati a tutt’altro ambiente. “Ognuno alla Juventus pensa ai ca**i suoi“, afferma Bojinov facendo intendere che non esistono amici all’interno delle mura bianconere.

Sul reparto offensivo attuale non può poi non dare un giudizio sul tanto chiacchierato Dusan Vlahovic. Bojinov ha giocato col serbo ai tempi del Partizan Belgrado, primo club dell’ex Fiorentina: “Nella Juve tutti vogliono essere protagonisti, io sono stato della Juve e so com’è l’ambiente. Poi continua: “A Dusan gli ho detto che nella Juve deve giocare per sé stesso, per crescere come attaccante“.