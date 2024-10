Non gioca più: trattativa in corso per il rinnovo senza clausola

Il suo spazio in bianconero si è ridotto sempre di più, trattativa in corso per il rinnovo ma senza alcuna clausola

Nessun passo falso di Napoli ed Inter che restano, rispettivamente, prima e seconda in classifica. La Juventus di Thiago Motta, dopo la vittoria negli ultimi minuti ottenuta contro la Lazio, resta in terza posizione. I bianconeri, prima del big match di domenica 27 ottobre contro l’Inter, sono concentrati solo ed esclusivamente sul terzo impegno di Champions League contro lo Stoccarda di questa sera alle ore 21.

Nel frattempo, però, sempre in casa bianconera c’è un problema che bisogna essere risolto. Quello che riguarda il calciatore che, mai come in questa stagione, sta avendo molte difficoltà a farsi notare e ad esprimersi. Danilo, dopo essere stato capitano e pedina fondamentale nello scacchiere bianconero, è stato relegato in panchina. Il brasiliano vuole ritornare ad essere protagonista. In queste ultime ore, però, sono state lanciate delle clamorose indiscrezioni in merito al suo futuro calcistico.

Juventus, novità su Danilo: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, pare che Danilo abbia chiesto alla società di rimuovere la clausola rescissoria presente sul suo contratto. Inoltre l’ex Manchester City, “approfittando” del grave infortunio del suo compagno di reparto Bremer, vuole farsi notare dal tecnico e convincerlo a schierarlo nuovamente sul terreno di gioco.

Il 33enne, fino a questo momento della stagione, ha collezionato solo cinque presenze (tra campionato e coppa), per un totale di 165 minuti. Il posto da titolare lo ha perso, soprattutto, per questioni extra-campo legate al suo accordo con il club bianconero. Cosa prevede questa clausola? Il rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2026. Ma solo nel caso in cui avesse raggiunto il 50% delle presenze stagionali.

Un futuro, quello del difensore, ancora tutto da scrivere. Che non sia uno dei preferiti di Motta è fin troppo palese. Allo stesso tempo, però, il calciatore non ha alcuna intenzione di mollare la presa e farà di tutto per convincere il proprio allenatore a schierarlo in vista dei prossimi impegni della squadra. Una mossa, la sua, che sicuramente andrebbe in controtendenza rispetto ai suoi interessi personali ed economici.

Anche a costo di fargli vivere in maniera migliore questa stagione sicuramente difficile dal punto di vista dell’impiego. O almeno questa sembra essere la sua intenzione. Da capire cosa ne pensa la società e, soprattutto, Motta…