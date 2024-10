Zirkzee alla Juventus, ci risiamo: ha già detto sì

Il talento olandese ha già detto sì, ecco come potrebbe ritornare protagonista proprio alla Juventus: i dettagli della situazione.

Dalla gioia per il gol all’esordio, alla delusione per le troppe panchine. Il percorso di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra essersi bruscamente interrotto, lasciando l’attaccante olandese in una posizione scomoda. Acquistato la scorsa estate dal Bologna per una cifra considerevole, 36 milioni di sterline, il giovane centravanti sembrava destinato a una carriera brillante nei Red Devils, ma la realtà si sta rivelando ben diversa.

Zirkzee ha incontrato molte difficoltà nel trovare spazio e continuità in una squadra dove il titolare indiscusso del reparto offensivo è Højlund. Il tecnico Erik ten Hag ha progressivamente escluso Joshua dall’undici titolare, preferendo puntare su altre soluzioni. Questa mancanza di fiducia sta influenzando negativamente l’attaccante olandese, che fatica a dimostrare il proprio valore tanto in campo quanto fuori. Ora il giocatore potrebbe, a questo punto, ritornare al passato: in Serie A.

Arriva alla Juventus: Zirkzee ritorna in Serie A a gennaio

Le aspettative erano altissime, soprattutto per il prezzo pagato dal Manchester United, che ha aggirato la clausola rescissoria per portarlo a Old Trafford. Tuttavia, ad oggi, Zirkzee non è riuscito a incidere, tanto che la stampa inglese non ha risparmiato critiche pesanti: etichettandolo come un flop da 36 milioni di sterline, un giudizio duro, ma che rispecchia il momento di grande difficoltà del giovane attaccante.

Il Zirkzee ammirato in Italia sembra ormai un ricordo sbiadito. Con il Bologna, l’olandese aveva mostrato lampi di grande classe, diventando una delle rivelazioni della Serie A. Ora, invece, il suo futuro a Manchester appare incerto. Lontano dal rendimento che ci si aspettava, il giovane attaccante si trova in una situazione di stallo che potrebbe portarlo a riflettere sulla scelta di approdare al Manchester United, a discapito di altri club che lo avevano cercato, tra cui alcune squadre italiane. Le voci di un suo possibile ritorno in Italia si fanno sempre più insistenti. Zirkzee tornerebbe volentieri in Serie A, probabilmente già a gennaio, cercando un ambiente che gli possa offrire maggiore spazio e fiducia. Da capire se il Manchester United aprirà alla cessione in prestito per permettere al giocatore di ritrovare continuità e forma.

Tra le destinazioni possibili, la Juventus sembra essere una delle opzioni più concrete. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche di Zirkzee, soprattutto in un’ottica di rinforzo offensivo. Il Milan, che in passato aveva mostrato grande interesse per l’attaccante olandese, sembra invece aver chiuso definitivamente le porte a un possibile arrivo.