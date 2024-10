Contatto e firma ad un passo: la Juve pronta a chiudere

Annuncio a sorpresa da parte del giocatore che ha ammesso di essere molto vicino a firmare con la Juventus.

Prosegue la settimana di avvicinamento al derby d’Italia per la Juventus che domenica prossima, a partire dalle 18:00, affronterà a San Siro i campioni d’Italia dell’Inter. L’avvio di stagione è stato buono per la Vecchia Signora che contro i nerazzurri potrà capire a che punto è il progetto.

In estate sono stati fatti tanti sforzi per allestire una squadra all’altezza e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli merita sicuramente tanti complimenti. Non solo per come ha operato sul mercato ma anche per come ha continuato a gestire la situazione in questi mesi di silenzio, almeno per quanto riguarda l’arrivo e la partenza dei giocatori.

In questo periodo, infatti, il DS insieme al tecnico Thiago Motta sono tornati a valutare insieme le future mosse e il prossimo passo sarebbe già stato individuato. La società ha le idee chiare e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la tanto attesa firma, a regalare l’annuncio ai tifosi è stato proprio il diretto interessato.

Juventus, arriva la firma: c’è l’annuncio

Per lui la Juventus è diventata negli anni una seconda casa ed è anche per questo che spera di poter legare il proprio nome al club bianconero anche in futuro. Ad aver parlato delle proprie volontà è stato il portiere Mattia Perin che, a margine della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di ciò che succederà alla sua carriera.

Saranno 32 anni a novembre per il secondo portiere bianconero che, arrivato dal Genoa nel 2018 per 16 milioni di euro, ha detto di voler andare proseguire anche oltre l’attuale scadenza fissata per giugno 2025. Prima della sfida di Champions che lo ha visto protagonista, ha parato un rigore prima della beffa finale che è valsa lo 0-1 per i tedeschi, a confermare il rinnovo ormai prossimo ci ha pensato il DS Giuntoli.

Insomma, a distanza di un paio di anni dall’ultima intesa, il rinnovo precedente risale al 2022, Perin e la Juve sono ora ad un passo dal trovare un nuovo accordo: biennale in arrivo per il secondo portiere. L’ex Grifone è stato uno dei calciatori più promettenti d’Europa e sarebbe potuto essere un titolare pressoché ovunque, tuttavia a bordo della Juve sembra aver trovato una vera famiglia e non può che essere felice di rimane al club.