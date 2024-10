Dalla Juventus al Manchester City: Giuntoli lo mette nero su bianco

Dalla Juventus al Manchester City: Giuntoli ha deciso di mettere nero su bianco. Ecco il nuovo obiettivo bianconero in Serie A

Il calciomercato non si ferma mai. Perché nonostante siamo ancora ad ottobre, le grandi squadre, quelle che vogliono fare le cose per bene, iniziano a pensare non solo al mese di gennaio, ormai imminente, che coincide con la riapertura della possibilità dei trasferimenti, ma anche e soprattutto iniziano a pensare alla prossima stagione, scandagliando quelli che sono i possibili innesti.

E c’è un giocatore in Serie A – almeno secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net – che è entrato non solo nell’orbita bianconera, ma anche di alcuni importanti club europei. Il profilo è sicuramente interessante e da seguire, anche perché lui è cresciuto tra il Barcellona e il Manchester City, prima di approdare in Italia. E dimostrare, ovviamente, di avere delle caratteristiche importanti che possono anche fare comodo alla Juventus.

Dalla Juventus al Manchester City, occhi su Barnabè

Il profilo è quello di Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo che adesso è alle dipendenze di Fabio Pecchia al Parma, che sta dimostrando tutto il suo valore. Le sue caratteristiche si erano notate già lo scorso anno in Serie B, ma il salto di categoria il giovane che ha iniziato come detto al Barcellona e che poi ha proseguito al Manchester City, non lo ha pagato.

Ed è per questo che dalla Spagna arriva la voce di un interesse della Juventus: un interesse che pare essere anche abbastanza concreto, visto che viene sottolineato come Giuntoli abbia iniziato a fare dei sondaggi con gli emiliani per capire la reale fattibilità dell’operazione. Un’operazione, ovviamente, che dovrebbe vedere la luce, nel caso, la prossima estate e non a gennaio: il Parma in quei mesi sarà quasi sicuramente ancora impegnato per la corsa alla salvezza e non ha nessuna intenzione di cedere il proprio giocatore. Se ne riparlerà quindi, senza discussioni, con Giuntoli che sembra essere davvero intenzionato a chiudere. Vedremo se gli incastri andranno tutti al posto giusto.