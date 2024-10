Infortuni a raffica: un’altra freccia salta Inter-Juve

Infortuni a raffica. Stanno diventando sempre più frequenti e costituiscono un danno per le società. Gli imprevisti costano sempre di più. E non soltanto dal punto di vista tecnico.

Il Mondiale per Club FIFA ha lasciato, e continua a lasciare, una scia di polemiche. Si giocherà, sembra, tra la metà di giugno e proseguirà per circa un mese. Fino alla metà di luglio.

La stagione 2024-25 durerebbe, in quel caso, esattamente 12 mesi. Qualcuno ha lanciato l’allarme: si gioca troppo, ci si allena troppo poco e ci si infortuna troppo spesso. Come la mitica Cassandra chi ha profetizzato tale eventualità non si è sbagliato. Ma non è stato creduto. In tutti i maggiori campionati europei la lista degli infortunati, più o meno illustri, è già lunga. Siamo soltanto ad ottobre ed i nomi di chi si ferma ‘forzatamente’ aumentano sempre di più. Domenica pomeriggio, con inizio alle ore18, allo Stadio San Siro, andrà in scena il derby d’Italia Inter-Juventus.

La sfida più attesa dell’anno rischia di annoverare un prestigioso numero di assenti. Tutti per infortunio.

Infortuni a raffica. Carlos Augusto salta Inter-Juve

Infortuni a catena. Uno dietro l’altro e la maggioranza di tali infortuni sono di natura muscolare. Qualcosa vorrà pur dire eppure c’è sempre ‘qualcuno’ che si volta dall’altra parte.

Inter-Juve rischia di perdere un altro protagonista. Nella sfida di Champions League, che vede impegnata l‘Inter in Svizzera, a Berna, contro lo Young Boys, il brasiliano Carlos Augusto ha chiesto la sostituzione. Un problema muscolare ha costretto l’esterno ad uscire anzitempo dal campo. Una smorfia per il dolore avvertito e la mano portata immediatamente all’altezza del flessore della coscia sinistra. Il giocatore brasiliano si è accasciato terra prima di essere sostituito. Un altro problema per Simone Inzaghi già alle prese con diversi infortunati. Esattamente come il suo collega Thiago Motta, che in pochi giorni ha visto la rosa della Juventus falcidiata dalla sfortuna. Chi giocherà Inter-Juve?