Juventus, una luce tra le tenebre: firma UFFICIALE

Juventus, una luce in fondo alle tenebre: la firma è ufficiale. Ecco i dettagli dell’accordo del migliore nella serata di ieri

Una luce in fondo al tunnel. Una firma che era nell’aria da un poco di giorni e il giorno dopo una serata magica, per lui – anche se siamo convinti che ne avrebbe fatto volentieri a meno – l’annuncio ufficiale.

Mattia Perin ha firmato il rinnovo contrattuale con la Juventus. La stessa società, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha svelato il tutto. Due giorni fa, Perin, aveva detto questo: “Il mio rinnovo di contratto? Sto parlando con la Società e c’è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità”. Eccole, quindi, che sono arrivate queste novità.

“Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni” si legge nella nota che il club ha pubblicato. Mettendo nero su bianco anche le prime parole del portiere dopo la firma.

“Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare, ed è il Mister e la società che mi fanno sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci. Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio”. Insomma, la Juve blinda i pali per almeno altri tre anni con la firma dell’estremo difensore che ieri sera ha tenuto a galla la squadra fino alla fine, capitolando nel recupero dopo aver parato anche il parabile e anche di più, pure un rigore. Non è servito nemmeno per portare a casa un punto, peccato: la sua serata avrebbe meritato una gioia diversa e un finale diverso.