La Juventus è volata in Sudamerica: l’erede di Bremer arriva subito

La Juventus vola in Sudamerica e sonda l’erede di Bremer: tutti i dettagli sulla potenziale trattativa in entrata.

Domenica scorsa, la Juventus ha fatto un passo concreto verso il mercato brasiliano inviando dei rappresentanti a Rio de Janeiro per osservare da vicino Leo Ortiz, difensore centrale del Flamengo. Secondo quanto riportato da Rudy Galetti, il club bianconero ha inserito Ortiz nella lista dei potenziali sostituti di Bremer, alimentando le voci su una possibile operazione già nella finestra di mercato invernale.

Ortiz è stato identificato come un profilo ideale per la retroguardia della Juventus, grazie alla sua solidità difensiva e alla capacità di giocare sia in una linea a tre che a quattro. Tuttavia, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Flamengo considera Leo Ortiz un pilastro della propria difesa e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente. Il club brasiliano vede in lui una figura chiave per il futuro e per mantenere competitiva la squadra nelle competizioni sudamericane e nazionali.

Leo Ortiz come sostituto di Bremer alla Juventus

Nonostante l’interesse della Juventus, la trattativa appare complicata. Il Flamengo, infatti, non sembra disposto a privarsi del suo difensore, che è ritenuto fondamentale per i successi recenti del club. La posizione del club carioca potrebbe spingere la Juventus a fare un’offerta significativa se intende portare Ortiz in Italia.

Con l’interesse per Ortiz, la Juventus dimostra di voler pianificare con attenzione il futuro della propria difesa. Bremer è stato un elemento cruciale sin dal suo arrivo, ma i bianconeri stanno sondando il mercato per eventuali rinforzi, soprattutto in vista di un possibile scenario che vedrebbe il brasiliano corteggiato da altri top club europei. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Ortiz potrebbe essere l’uomo giusto per assicurare alla difesa della Juventus stabilità e qualità per le prossime stagioni.

La situazione attorno a Leo Ortiz si fa sempre più interessante, soprattutto considerando il ruolo strategico che la Juventus sta cercando di ritagliarsi in vista del mercato invernale. L’invio di osservatori in Brasile dimostra chiaramente come il club torinese stia monitorando attentamente il mercato sudamericano, da cui negli ultimi anni sono emersi difensori di altissimo livello, tra cui lo stesso Bremer, che la Juve ha acquistato dal Torino.